Municipio de Guayaquil cierra veterinaria ilegal por cirugías insalubres

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Municipio de Guayaquil clausura de clínica veterinaria clandestina por operar sin permisos y realizar cirugías en condiciones insalubres a animales





Informó del rescate de 23 perros y gatos sedados tras esterilizaciones irregulares y proceso sancionador por maltrato animal

Al respecto se ha iniciado un proceso administrativo.

El Municipio de Guayaquil clausuró una clínica veterinaria clandestina que operaba sin permisos en el sector de Vergeles, al norte de la ciudad. Durante el operativo, las autoridades encontraron 23 animales sedados tras intervenciones quirúrgicas en condiciones insalubres.

Según el Cabildo, en el inmueble, que en realidad era una vivienda, había 21 gatos y 2 perros que habían sido sometidos a esterilizaciones. Los animales permanecían bajo efectos de sedantes.

Irregularidades sanitarias y falta de permisos

El Municipio detalló que el establecimiento no contaba con documentos obligatorios como el Certificado de ProAnimal ni la Licencia Anual de Funcionamiento de Establecimientos (LAFE).

Además, se detectaron irregularidades sanitarias que comprometen la salud animal, entre ellas:

Falta de cadena de frío para medicamentos

Uso de hilos de pescar para suturas

Limpieza de instrumental quirúrgico con detergente doméstico

Ante esta situación, los animales fueron trasladados al Centro Veterinario Municipal, donde reciben atención especializada y permanecen bajo resguardo.

Carlos Román, director de ProAnimal, explicó que este caso ya estaba bajo seguimiento.

“Esto atenta contra la seguridad y el bienestar de nuestros animales de compañía. Se considera maltrato por las condiciones en las que se realizaban estos procedimientos”.

En el operativo participaron varias dependencias municipales junto con la Policía Nacional.

Sanciones por operar clínica veterinaria ilegal

El Municipio anunció que iniciará un proceso administrativo contra los responsables por infringir la normativa vigente.

Entre las faltas se encuentran:

Incumplimiento del artículo 58, por no contar con Certificado de Bienestar Animal

Vulneración del artículo 33, relacionado con el transporte de animales

Estas infracciones pueden derivar en multas de entre tres y siete salarios básicos unificados y hasta 300 horas de servicio comunitario.