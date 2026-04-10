Remoción de Aquiles Álvarez: concejalas del PSC envían insumos jurídicos al Municipio

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El proceso de remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, suma nuevos elementos. Las concejalas del PSC, Ana Choez y Cinthia García, enviaron insumos jurídicos al Municipio.

El documento fue remitido al secretario de la comisión que tramita el caso, iniciado tras la denuncia presentada el 8 de abril por el ciudadano David López.

Las concejalas del Partido Social Cristiano (PSC), Ana Choez y Cinthia García, remitieron un documento al secretario de la comisión del Municipio de Guayaquil en el marco del trámite de remoción del alcalde Aquiles Álvarez.

El oficio responde al proceso iniciado tras la denuncia formal presentada el 8 de abril por el ciudadano David López. En este contexto, las ediles enviaron insumos jurídicos y fácticos para que sean considerados dentro del expediente.

Entre los puntos remitidos constan:

El presunto incumplimiento de funciones, conforme al artículo 60 del COOTAD

La posible configuración de una incapacidad de ejercicio de facto

La causal de remoción aplicable

La obligación institucional del Concejo Cantonal

La naturaleza jurídica de la remoción

Sobre este último punto, las concejalas precisaron que, de acuerdo con el COOTAD, la remoción no constituye una sanción penal ni un juicio de carácter personal, sino un mecanismo institucional orientado a garantizar el correcto funcionamiento del Municipio.

Asimismo, subrayaron que este proceso responde al interés general de la ciudadanía y al cumplimiento de las normas vigentes.

Finalmente, solicitaron que los documentos enviados sean incorporados al expediente y valorados en la elaboración del informe correspondiente dentro del trámite de remoción contra el alcalde de Guayaquil.

Denuncias ciudadanas llegan al Municipio

Paralelamente, se conoció que el jueves 9 de abril, en horas de la tarde, dos denuncias presentadas por ciudadanos domiciliados en Guayaquil llegaron al Municipio. “Solicitan, entre otras cosas, la determinación de la causal de remoción del alcalde de Guayaquil”. Estas denuncias fueron remitidas a Magno Marriot, en su calidad de secretario de la Comisión de Mesa, "a fin de que proceda conforme a derecho”, se lee en el documento suscrito por Jaime Tejada, secretario del Concejo Municipal.