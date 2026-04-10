Remoción de Aquiles Álvarez: ciudadanos de Guayaquil presentan denuncia

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Aquiles Álvarez permanece privado de libertad desde hace más de un mes, lo que ha impedido el ejercicio regular de sus funciones como alcalde de Guayaquil.



La licencia sin sueldo otorgada al alcalde terminó el 26 de marzo de 2026 y, según los denunciantes, no existe un nuevo pedido formal que justifique su ausencia.



Piden al Concejo verificar si la ausencia configura una causal legal de remoción y actuar conforme al debido proceso.

Un nuevo pedido de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue presentado ante el Municipio el jueves 9 de abril. Así lo confirmó una fuente interna de la institución y, esta vez, la solicitud proviene de ciudadanos domiciliados en la ciudad, quienes argumentan una ausencia prolongada en el ejercicio del cargo.

Oscar Velarde, comerciante residente en el sector Entrada de la 8, entregó un oficio dirigido a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel. En el documento, expone que la denuncia se presenta ante ella en su calidad de vicealcaldesa y autoridad subrogante, debido a que el caso involucra al alcalde titular.

Aquiles Álvarez: argumentos de los ciudadanos

En el escrito, Velarde señala que el alcalde ha permanecido privado de libertad dentro de procesos penales, lo que ha impedido su ejercicio “material, personal y ordinario” de las funciones del cargo.

Además, recuerda que inicialmente se aprobó una licencia sin sueldo a favor de Álvarez, la cual fue ampliada posteriormente. Sin embargo, dicha licencia venció el 26 de marzo de 2026.

El denunciante sostiene que, hasta esa fecha, no existía un nuevo pedido formal de licencia o vacaciones, pese a lo cual se mantuvo la subrogación de funciones para evitar una posible acefalía en el Municipio.

El documento advierte que existe una situación que requiere intervención inmediata. Según el texto, se debe verificar si se ha configurado una causal legal de remoción por ausencia del cargo.

Por ello, se solicita al órgano legislativo y de fiscalización municipal que analice el caso y adopte una decisión respetando el debido proceso.

Más ciudadanos se suman al pedido

A esta solicitud se suma la presentada por Hugo Córdova Hidalgo, abogado y residente del centro de Guayaquil, quien realizó un pedido similar ante las autoridades municipales.

Cabe recordar que Aquiles Álvarez permanece detenido desde hace más de un mes, periodo en el que Tatiana Coronel ha asumido la subrogación de funciones como vicealcaldesa.

Este no es el primer intento de remoción contra el alcalde. Sin embargo, a diferencia de solicitudes anteriores, en esta ocasión los pedidos provienen de ciudadanos guayaquileños.