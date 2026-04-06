Carlos Vives lanza su disco más personal: “necesitamos volver a sentir”

El cantante colombiano presenta El último disco, un proyecto que retoma la esencia de la música y marca su nueva etapa

En momentos en el que la música hace cada vez más pasos hacia lo inmediato, Carlos Vives decide tomar una pausa, respirar y crear. El artista colombiano presenta Te dedico, el primer sencillo de su próximo álbum El último disco, una producción que verá la luz el 1 de mayo y que plantea un retorno a la esencia: canciones pensadas, grabadas en vivo y construidas desde la emoción. La propuesta parte de una premisa clara: en un contexto donde “ya no se dedican canciones ni se mira a los ojos”, volver a hacerlo puede convertirse en un acto significativo.

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El tema, que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, gira en torno a la conexión afectiva y al valor de dedicar tiempo, palabras y memoria a otra persona. No es casual que el videoclip esté protagonizado por su hijo, Pedro Vives (además que se parece mucho a su papá en su juventud). Su incursión es una forma de mostrar el contraste entre generaciones y las distintas maneras de vivir el amor en la actualidad, según explicó el intérprete. El sencillo funciona como carta de presentación de un proyecto más amplio que busca recuperar “la música que extrañas”, esa que se construía con intención y narrativa.

Ese concepto también se traslada al escenario con su nueva gira internacional Tour al Sol 2026, que arranca este mes y recorrerá varias ciudades de América del Norte antes de llegar a Ecuador. En septiembre, el cantante tendrá dos paradas clave: el 3 de septiembre en el Coliseo General Rumiñahui de Quito y el 5 de septiembre en el estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil. El espectáculo propone un recorrido por sus clásicos, como La tierra del olvido, junto con las canciones de su nuevo disco, en un formato que combina nostalgia y repertorio actual.

La gira, que también contará con la participación de Bacilos. Este show se presenta como una experiencia que va más allá del concierto: un repaso por distintas etapas de su carrera y una conexión directa con el público que ha acompañado su trayectoria en Ecuador, a quien considera familia.

En ese contexto, Vives conversa con EXPRESIONES sobre el significado de este nuevo álbum, el rol de la familia en su proceso creativo y la forma en que la música sigue siendo, para él, un puente entre generaciones y territorios.

El valor de la familia

EXPRESIONES ha estado en varios conciertos suyos y el cariño se siente tan mutuo que es como ver a un familiar...

No, no es como ver a un familiar, es ver a un familiar. Tal cual. Tenemos que romper eso porque yo sé que nuestra historia nos ha apartado y muchas cosas, pero realmente la música nos muestra eso y tú lo vives, tú lo sientes. Somos la misma gente, somos la misma familia. La música nos enseña a ver la foto familiar más real.

En esos shows he visto que la gente se enamora y se pide matrimonio. Con tu última canción, Te dedico, parece que quiere provocar una epidemia de amor. ¿Por qué quiere que la gente se una y se enamore?

A mí me encanta. Tal vez porque me pasó. Yo valoro mucho la familia. La idea que tengas sobre tu familia, tu núcleo, es tan importante. Te lo dice alguien que se le rompió y que ha tratado de construir su propia familia. Pero al final la música me ha mostrado a mi familia. Es muy difícil cuando voy a Ecuador, cuando iba a Quito, al Guayas, a Manta o a cualquier lugar, sentir que no formo parte de mi familia, porque es mi lengua, es mi historia. Está bien la política, somos países independientes, pero con todo respeto, la sangre es la sangre. Y nuestra historia es nuestra historia.

Sacó Te dedico y su hijo participa en el videoclip. ¿Cómo fue darle esa oportunidad siendo padre y artista?

Te decía la importancia de la familia. Yo llevo más de diez años preparando una especie de cortometraje de mi infancia. Pedro, mi hijo, desde los 6 hasta los 12 años me ayudó a contar esa historia. Cuando pensamos Te dedico, se nos vino la idea de contar la historia de adolescentes. Pedro tiene 15 años y era el actor perfecto. Paulina también, que es amiga nuestra. A través de ellos pudimos contar esa historia de una pareja joven, inocente, enfrentada a todo lo que hoy viven los jóvenes: cultura, contracultura, valores, antivalores, identidad, uniformidad cultural.

¿Qué aportó él desde su visión más joven al videoclip?

Fue buenísimo. Incluso quedó una entrevista donde él defiende muchas cosas de la música actual. Creo que a veces lo que se promueve en la música actuno invita a no valorar ese núcleo de pareja. Entonces fue muy interesante porque como papá aprendí mucho. Yo, por mi edad, puedo ser la antítesis de lo que las nuevas generaciones quieren.

¿Cree que él quiera seguir una carrera musical o actoral?

No sé, porque también tiene algo de ingeniería como la madre. Es muy rápido con la mente, con las matemáticas, con la geometría. Le gustan muchas cosas. Yo no quiero influenciarlo.

Con este nuevo disco y el tour, hay un regreso a los orígenes. ¿Cómo vive revisitar ciudades luego de 30 años?

Me produce una emoción impresionante porque nuestro proyecto no nació para ver cuándo nos íbamos, sino cuándo podíamos formar parte de esto. Tomé un camino distinto al que la industria mostraba y terminé haciendo conciertos en estadios en mi país. Pasamos de cantar en bares y novelas a cantar en estadios. Yo soy nostálgico, vivo de la nostalgia. Me cuesta irme de los lugares. Cuando estoy en Quito, por ejemplo, siento cosas familiares, quiero quedarme, conocer más, pero tengo que irme porque al día siguiente canto en otro lugar.

Los detalles del último disco

¿Cuándo sale el disco completo?

El álbum completo sale el primero de mayo.

¿Por qué ese título tan definitivo como El último disco? ¿Se quiere retirar?

No, no, no. Lo que pasa es que ya no se hacen discos así. Es un disco hecho como en el origen: la banda grabando en vivo, en cinta. Hay una canción dentro del álbum que se llama El último disco y de ahí viene el nombre. También hay un juego con la nostalgia, con esa forma de hacer música que quizá no se vuelva a repetir. Es mostrarle a las nuevas generaciones cómo se pensaban los álbumes antes.

¿Le gustaría que salga en formato vinilo?

Sí, por supuesto. Quiero hacer el LP con lado A y lado B. Es honrar la memoria de la industria. Hoy los jóvenes están descubriendo esas tecnologías. También quiero trabajar el arte del disco, la dedicatoria, todo ese concepto que antes era parte fundamental.

Las canciones que Carlos Vives dedica:

¿La canción que dedica a sus hijos?

La canción que dedico para mis hijos está en el último disco y se llama Yo siempre estoy aquí.

¿Para su público?

Para mi público, Tuyo y nada más.

¿A los amigos?

Buscando el mar es para los amigos, es un tema que cantaré con Juan Luis Guerra en este nuevo disco.

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