De DiCaprio a Michael B. Jordan: las películas del Óscar en HBO Max

Estas son las películas ganadoras del Óscar más recientes en la plataforma de HBO Max

Ponerse al día con el cine premiado está a un solo botón de distancia. Varias películas nominadas y destacadas en los Premios Oscar están disponibles en HBO Max y se pueden ver desde cualquier dispositivo. Estas son tres recomendaciones de EXPRESIONES para actualizar la lista de visionado.

Una batalla tras otra

Una batalla tras otra sigue a un exrevolucionario que vive oculto junto a su hija. La desaparición de ella lo obliga a retomar su pasado y enfrentar las consecuencias de sus decisiones.

La película está dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Su relato se construye a partir de la búsqueda y la memoria, mientras el personaje avanza entre rastros, aliados y amenazas. La cinta obtuvo 13 nominaciones a los Premios Oscar 2026.

Sinners

Sinners presenta una historia que combina terror con un contexto social. La película sigue a dos hermanos que regresan a su ciudad natal y enfrentan una amenaza mientras lidian con su pasado.

Dirigida por Ryan Coogler, cuenta con Michael B. Jordan en un doble papel. La trama se desarrolla en el sur de Estados Unidos durante la década de 1930.

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La hora de la desaparición (Weapons)

La hora de la desaparición (Weapons) se centra en el misterio de un grupo de estudiantes que desaparecen en una misma noche.

Dirigida por Zach Cregger y con Julia Garner en el elenco, la película sigue a una comunidad que intenta entender lo ocurrido mientras enfrenta las consecuencias del caso. Se posiciona como una opción dentro del catálogo de HBO Max para quienes buscan historias de suspenso.

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