Hoy se define el futuro del proceso de remoción contra Aquiles Álvarez en Guayaquil

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves La Comisión de Mesa del Municipio de Guayaquil emite este lunes 27 de abril su decisión sobre las tres denuncias de remoción contra el alcalde Aquiles Álvarez.

El pronunciamiento definirá si el proceso avanza a etapa de citación y pruebas o si las denuncias son inadmitidas y se archiva el trámite.

Mientras se resuelve el proceso, Tatiana Coronel mantiene la subrogación de la Alcaldía de Guayaquil para evitar un vacío de poder.

La Comisión de Mesa del Municipio de Guayaquil tiene previsto pronunciarse la tarde de hoy, lunes 27 de abril, sobre las tres denuncias presentadas dentro del proceso de remoción en contra del alcalde Aquiles Álvarez. La resolución determinará si los pedidos cumplen o no con los requisitos legales para que el trámite avance hacia una siguiente etapa dentro del Concejo Cantonal.

Como ha venido publicando EXPRESO, la decisión llega tras cumplirse el plazo de cinco días establecido para el análisis de los expedientes, tiempo en el que los integrantes de la comisión revisaron de forma individual cada una de las solicitudes ingresadas por ciudadanos.

Revisión caso por caso y resolución en curso

Según explicó el concejal Arturo Escala, miembro de la comisión, las denuncias no fueron tratadas como un solo bloque, sino como procesos independientes. Cada una fue evaluada para determinar su admisión o inadmisión, conforme a lo que establece el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), en su artículo 336.

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La notificación de la decisión se realizará de manera formal este mismo lunes, tanto en casilleros judiciales físicos y electrónicos como mediante un comunicado institucional.

La Comisión de Mesa está integrada por los concejales Arturo Escala y Terry Álvarez, de Revolución Ciudadana, junto a Ana Fuentes, del Partido Social Cristiano (PSC). Desde hace varios días, el organismo se ha mantenido en sesión permanente revisando los expedientes.

Mientras avanza el proceso de remoción, Tatiana Coronel continúa como alcaldesa subrogante de Guayaquil para evitar un vacío de poder.Cortesía

Si se admite el proceso: citación y defensa del alcalde

En caso de que alguna de las denuncias sea admitida a trámite, el siguiente paso será la citación formal del alcalde Aquiles Álvarez, quien actualmente se encuentra privado de libertad en la Cárcel del Encuentro.

Para ejecutar esta diligencia, la comisión deberá coordinar con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), con el fin de viabilizar el traslado del secretario encargado de dejar constancia del acto de notificación.

El objetivo de esta fase es garantizar el derecho a la defensa del alcalde y evitar eventuales nulidades en el proceso administrativo.

Etapa probatoria y revisión de pruebas

Una vez realizada la citación, se abrirá un periodo probatorio de diez días, en el que tanto los denunciantes como la defensa podrán presentar documentos, testimonios y otros elementos de respaldo o descargo.

Este plazo, sin embargo, podría extenderse en la práctica dependiendo de los tiempos de respuesta de otras instituciones que sean requeridas para remitir información.

Finalizada esa etapa, la Comisión de Mesa deberá elaborar un informe final que será remitido al pleno del Concejo Cantonal, instancia que tendrá la última palabra dentro del proceso de remoción.

Los argumentos de los denunciantes

Las tres solicitudes de remoción fueron presentadas por ciudadanos: David López Banegas (Quito), Hugo Córdova Hidalgo y Óscar Velarde (Guayaquil). En sus escritos, argumentan que el alcalde enfrenta procesos penales que han limitado el ejercicio de sus funciones.

Además, sostienen que habría existido una ausencia injustificada en el cargo, tras el vencimiento de una ampliación de licencia sin sueldo el pasado 26 de marzo, sin que —según señalan— se haya presentado un nuevo pedido formal.

Ese elemento es uno de los puntos que deberá ser analizado por la comisión para establecer si existe o no una causal de abandono del cargo.

Subrogación en la Alcaldía

Mientras el proceso avanza, la administración municipal continúa bajo la figura de subrogación de Tatiana Coronel, mecanismo que busca evitar un vacío de poder en la Alcaldía de Guayaquil.

De acuerdo con los concejales, esta medida se mantendrá vigente hasta que exista una resolución definitiva del Concejo Cantonal sobre el proceso de remoción.

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Álvarez desde prisión: defensa de su gestión y su arraigo

En paralelo al proceso administrativo, el alcalde Aquiles Álvarez ha mantenido su postura de defensa desde el centro de privación de libertad donde permanece.

En recientes intervenciones judiciales, aseguró que no tiene intención de abandonar el país y que su arraigo está en Guayaquil, donde —según dijo— se encuentra su familia y también sus actividades laborales.

El alcalde ha insistido en su inocencia en los procesos que enfrenta, y ha señalado que su intención es comparecer ante la justicia para “limpiar su nombre”, en medio de los casos en investigación.

Un proceso que entra en fase decisiva

Con la resolución prevista para este lunes, el proceso de remoción entra en una etapa clave. Si la Comisión de Mesa admite las denuncias, se activará un procedimiento que incluirá citación, pruebas y un informe final que será debatido en el Concejo Cantonal.

En caso contrario, el trámite podría cerrarse en esta primera fase, dependiendo del pronunciamiento de la comisión.