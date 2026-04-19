Cynthia Viteri y Annabella Azín aparecen como opciones para la Alcaldía de Guayaquil en 2026

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Cynthia Viteri lidera las opciones para la Alcaldía de Guayaquil 2026 con un 38%, según Click.

Annabella Azín ocupa el segundo lugar, mientras Aquiles Álvarez busca reelección desde prisión.

Otto Sonnenholzner descarta su candidatura y Henry Cucalón prioriza proyecto político integral.

La carrera electoral por la Alcaldía de Guayaquil en 2026 arranca con figuras femeninas a la cabeza. Según la encuestadora Click, la exalcaldesa Cynthia Viteri y la asambleísta Annabella Azín se perfilan como las opciones más fuertes frente a un Aquiles Álvarez debilitado por procesos judiciales y una alta tasa de rechazo ciudadano.

Cynthia Viteri y Annabella Azín encabezan las encuestas en Guayaquil

El estudio de Click, basado en 1.900 encuestas realizadas entre el 11 y 16 de abril de 2026, revela que Cynthia Viteri registra un 38 % de apoyo electoral, a pesar de un 54,06 % de rechazo. En segundo lugar aparece Annabella Azín, asambleísta y madre del presidente Daniel Noboa, quien alcanza un 30,38 % de respaldo.

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Le sigue de cerca Pedro Pablo Duart, quien ya fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil en 2023, con un 29,06 % de apoyo, consolidándose como una de las figuras con potencial para los comicios de noviembre de 2026.

Annabella Azin es asambleísta nacional y madre del presidente Daniel Noboa.Cuenta de Instagram de Annabella Azin.

Aquiles Álvarez: Reelección cuesta arriba por procesos judiciales

El actual personero municipal, Aquiles Álvarez, enfrenta un escenario complejo. La medición le otorga apenas un 27,50 % de intención de voto, contrastado con un rechazo mayoritario del 70,31 %. Esta caída en la popularidad coincide con su situación legal, ya que desde febrero de 2026 permanece bajo prisión preventiva por los casos Goleada y Triple A.

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Por otro lado, Otto Sonnenholzner, quien registra un 20,31 % de apoyo, confirmó en exclusiva para EXPRESO que no participará como candidato en las seccionales.

Finalmente, Henry Cucalón (17,63 % de respaldo) señaló que su prioridad actual es definir un proyecto político integral para el Puerto Principal antes de oficializar una candidatura.

Los nombres y sus opciones para la Alcaldía