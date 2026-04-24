Álvarez responde desde prisión: “No voy a huir, ser alcalde de Guayaquil es un honor”

Publicado por Milka Franco Veliz Creado: Actualizado:

La audiencia de revisión de la prisión preventiva contra Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, realizada la mañana del jueves 23 de abril en el marco del caso del grillete, estuvo marcada por sus intervenciones. En dos ocasiones pidió la palabra a los jueces ponentes, luego de que su defensa y la representante de la Fiscalía expusieran sus argumentos.

La defensa de Aquiles Álvarez en el proceso judicial Triple A



La primera de ella la realizó luego de la del abogado Ramiro García, encargado de defender al primer edil de la urbe porteña. En primera instancia, solicitó tiempo para una "intervención pequeña" en la que aprovechó para exponer que aún es el alcalde de Guayaquil y que esa sería una de sus mayores razones para no huir, en relación al supuesto retiro del dispositivo de localización.

Álvarez continuó relatando lo sucedido durante el proceso judicial del caso Triple A y Goleada; por este último, fue detenido en febrero pasado en su residencia ubicada en la isla Mocolí, en el cantón Samborondón. "Lo que más quiero es comparecer, limpiar mi nombre", reveló con contundencia.

Compromiso empresarial: 500 empleados dependen de su gestión



Sin embargo, la parte más contundente de sus declaraciones fue en la que mencionó que "para mí, el arraigo de alcalde Guayaquil es un honor, pero el arraigo mas importante es el honor de mi familia (...) y vivir en mi país, vivir en Guayaquil, que es mi vida".

Los jueces que revocaron la orden de prisión contra Aquiles Álvarez, en el caso Goleada, han sido denunciados por Fiscalía.Foto: Archivo/ Expreso

"Yo no voy a huir de mi país, soy cabeza de familia, no solo de mi esposa y de mis hijos, sino de mis hermanos, que son como mis hijos, de mi madre y de más de 500 empleados", en referencia a los negocios particulares que mantiene activos. A esto le sumó la aseveración de que, supuestamente, le habrían querido "quitar" el puesto de alcalde, aunque lo ostenta por "misericordia de Dios".

El alcalde, en su segunda oportunidad, en cambio se refirió sobre el supuesto retiro del grillete electrónico y pidió que la Fiscalía, en su alegato, no de por sentado que él cometió el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente, pues aún no ha sido condenado y goza del estado de presunción de inocencia.

¿Cuál fue el resultado de la audiencia de Aquiles Álvarez?



En la diligencia judicial llevada a cabo el jueves 23 de abril de 2026, donde el procesado intervino de forma remota, el equipo legal de Álvarez buscó impugnar la privación de libertad vigente.

La estrategia de la defensa se centró en dos puntos clave:

Cuestionamiento técnico: Alegaron que no se realizó una evaluación de peligrosidad adecuada para justificar el encierro.

Historial de cumplimiento: Afirmaron que el investigado había respetado fielmente las comparecencias obligatorias que se le impusieron previamente.

La audiencia actual por el presunto retiro del dispositivo de localización se enmarca en el historial del caso Triple A.

Razón del grillete electrónico



Tras analizar las exposiciones, los magistrados determinaron que las justificaciones presentadas por los abogados carecían de la solidez necesaria para revocar la cautelar. En consecuencia, la justicia confirmó la validez de la prisión preventiva, dictaminando que Álvarez deberá enfrentar las siguientes etapas del juicio bajo custodia policial.