Del abandono a la polémica: La verdad sobre el estado del Parque Samanes

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El estado del Parque Samanes vuelve a generar debate en Guayaquil. Aunque autoridades aseguran avances, ciudadanos denuncian fallas en iluminación y seguridad que aún no han sido resueltas.

Las recientes declaraciones de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, contrastan con quejas ciudadanas sobre zonas oscuras, inseguridad y servicios deficientes en el principal pulmón verde.

La polémica viene desde 2025.

El Parque Samanes vuelve a ser noticia en Guayaquil tras las recientes declaraciones de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quien invitó a la ciudadanía a "darse una vuelta" en el sitio pese a las críticas. Sin embargo, la realidad en el sitio muestra una percepción dividida entre los usuarios.

La funcionaria aseguró que “le están dando duro” al parque, minimizando los cuestionamientos. No obstante, ciudadanos consultados insisten en que persisten problemas, principalmente relacionados con iluminación y seguridad.

“Persisten fallas en iluminación y seguridad en varios sectores del parque”, coinciden varios usuarios frecuentes del área recreativa más grande de la ciudad.

Una polémica que viene desde 2025

Cabe recordar que en marzo de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo N°562, mediante el cual retiró al Municipio de Guayaquil la administración del Área Nacional de Recreación Los Samanes.

En el documento se dispuso que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica ejecute la revocatoria de la delegación. Desde entonces, la polémica no solo ha girado en torno a la administración, sino también a los servicios, el uso del espacio y los costos por alquiler de canchas y parqueaderos.

Parque Samanes: la iluminación es el problema recurrente

Uno de los principales reclamos ciudadanos sigue siendo la iluminación. En noviembre de 2025, la empresa pública Parques EP reconoció que el 40% de las luminarias no estaba operativo, pese a existir más de 3.000 en el parque.

Aunque se anunció un plan de modernización, a abril de 2026 las quejas continúan.

Melina Gómez, residente del sector Sauces, cuestiona el estado actual:

“Quiero que vayan a los senderos, hay tramos oscuros”, señaló.

Por otro lado, algunos usuarios destacan mejoras recientes. Carlos Medina, quien practica deporte en el parque, afirma que ha notado cambios:

“Me da más seguridad al correr, está mejorando”, comentó.

Las declaraciones de Coronel en el Concejo Cantonal han generado un sinnúmero de reacciones ciudadanas. Mientras el Municipio impulsa proyectos de recuperación, los ciudadanos aún perciben deficiencias en servicios y mantenimiento.

Las declaraciones surgieron luego de que Blanca López, exvicealcaldesa, se refiriera al convenio vigente en esta área. Frente a ello, Coronel explicó que actualmente se ejecuta una repotenciación del sistema de iluminación, además de la próxima inauguración de nuevas canchas.

En la misma sesión del Concejo, este jueves 23 de abril, se aprobó una modificación al convenio entre el Municipio de Guayaquil y la empresa Topparking S.A., encargada de los parqueaderos dentro del Parque Samanes.