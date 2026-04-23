Alcaldesa de Guayaquil: “Nos están dando duro con Parque Samanes, pero vayan a darse una vuelta”

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, reaccionó a las críticas por el estado del Parque Samanes y lanzó una invitación directa a la ciudadanía: “vayan a darse una vuelta, pues...”.

La funcionaria defendió los trabajos en el parque y pidió a la ciudadanía comprobarlos. Adelantó mejoras en iluminación y nuevas canchas.

Parque Samanes continúa siendo noticia. Esta vez fue la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, quien respondió a las críticas sobre el estado del espacio público y exhortó a la ciudadanía a visitarlo para evidenciar los avances.

Durante una sesión del Concejo Cantonal, Coronel reconoció que existen cuestionamientos, pero insistió en que el parque atraviesa un proceso de mejoras. “Nos están dando duro con el Parque Samanes, pero vayan a darse una vuelta, pues...”, expresó la funcionaria.

Las declaraciones surgieron luego de que Blanca López, exvicealcaldesa de la ciudad, se refiriera al convenio vigente en esta área. Frente a ello, Coronel explicó que actualmente se ejecuta una repotenciación del sistema de iluminación, además de la próxima inauguración de nuevas canchas.

La alcaldesa también invitó a los concejales a recorrer el parque para constatar los trabajos. “Como concejales vamos a darnos una vuelta y ver el trabajo que se está haciendo”, señaló, añadiendo que mantiene un seguimiento constante con el gerente de PARQUES EP, quien estaba en la sesión.

Cambios en la administración del Parque Samanes

En la misma sesión del Concejo, este jueves 23 de abril, se aprobó una modificación al convenio entre el Municipio de Guayaquil y la empresa Topparking S.A., encargada de los parqueaderos dentro del Parque Samanes.

La propuesta establece que la Empresa Pública Municipal de Parques (PARQUES EP) asuma directamente la administración, gestión y recaudación de regalías derivadas del convenio.

En términos prácticos, se mantendrá la operación de Topparking S.A., pero el control administrativo y financiero pasará a manos de la entidad municipal.

Coronel también hizo referencia a las condiciones en las que recibieron el parque.

El Parque Samanes es uno de los parques más grandes de Ecuador y un destacado espacio recreativo y natural. También incluye espacios para picnic, juegos infantiles, y un teatro al aire libre.