Malecón 2000 en polémica por presunto uso político en Guayaquil

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, dio una rueda de prensa en el Hemiciclo La Rotonda, Malecón 2000.

Este 23 de abril, la concejala Ana Chóez solicitó a la alcaldesa Tatiana Coronel un informe detallado sobre la autorización y condiciones de uso de este espacio público.

Espera determinar si hubo un uso indebido de bienes públicos.

La rueda de prensa de Gabriela Rivadeneira en el Malecón 2000 ha desatado reacciones en el Concejo de Guayaquil. La concejala socialcristiana Ana Chóez pidió explicaciones formales sobre el uso de este espacio público para actividades político-partidistas.

En un documento fechado el 23 de abril, Chóez solicitó a la alcaldesa Tatiana Coronel que entregue información “de manera inmediata y documentada” sobre la autorización del evento.

“La eventual utilización de este tipo de espacios para fines político-partidistas podría configurar un uso indebido de bienes públicos”, advierte la edil en su comunicación.

Concejala cuestiona uso del Malecón 2000

Entre los puntos requeridos por Chóez están:

Si el Municipio de Guayaquil autorizó el evento en el Malecón 2000

Copia del acto administrativo que respalde dicha autorización

Procedimiento aplicado para conceder permisos de este tipo

Existencia de protocolos que garanticen neutralidad en espacios públicos

Detalles sobre autorizaciones similares a otras organizaciones políticas

Presencia de concejales de la Revolución Ciudadana

En la rueda de prensa de Rivadeneira participaron figuras políticas como Emily Vera y Blanca López, representantes de la Revolución Ciudadana en el Concejo.

López, además, fue vicealcaldesa durante los dos primeros años de la administración de Aquiles Álvarez, quien actualmente enfrenta procesos judiciales.

El pedido de Chóez abre un nuevo debate sobre la utilización de espacios emblemáticos de Guayaquil.

Gabriela Rivadeneira es la presidenta de la Revolución Ciudadana y ofreció la rueda de prensa en el hemiciclo de La Rotonda, en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil.

Hasta el momento, ni la Fundación Malecón 2000 ni el Municipio se han referido a este caso.