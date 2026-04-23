Accidente en vía a la costa: bus y tanquero dejan 3 muertos en Guayaquil

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El choque entre un bus y un tanquero en la vía a la costa dejó víctimas mortales y generó una intensa movilización de equipos de rescate en Guayaquil

Autoridades confirman fallecidos tras accidente en el kilómetro 40 de la vía a la costa.

Una nueva tragedia sacude a Guayaquil. Un accidente de tránsito entre un bus interprovincial y un tanquero dejó al menos tres fallecidos, según confirmó el Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

El siniestro ocurrió la mañana de este jueves 23 de abril, en el kilómetro 40 de la vía a la costa, específicamente en el sector El Cristal. La emergencia fue reportada a través del sistema ECU 911, que coordinó la atención con varias entidades de socorro.

“Las unidades de la CTE y organismos de emergencia se encuentran trabajando en sitio”, detalló el ECU 911 sobre el accidente que involucró a un bus de transporte interprovincial y un tanquero.

Vía a la costa: grave accidente entre bus y tanquero deja muertos y heridos

Labores de rescate en la vía a la costa

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, al lugar se movilizaron ocho ambulancias, una unidad de rescate y otra de combate. Los pasajeros del bus intentaban salir del vehículo mientras eran auxiliados por rescatistas en medio de la emergencia.

La institución detalló que hasta el momento se reportan 28 personas atendidas en sitio con heridas menores. La situación sigue en desarrollo y no se descarta que la cifra de víctimas aumente en las próximas horas.

"Hasta el momento hemos procedido con el traslado de 11 personas heridas a casas de salud", acotó la entidad.

Las autoridades de tránsito iniciaron las primeras pericias para determinar responsabilidades en este nuevo accidente en la vía a la costa, una de las rutas con mayor circulación vehicular en Guayaquil.

Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con más detalles sobre las víctimas y las condiciones en las que ocurrió el choque.