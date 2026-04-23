Accidente de tránsito entre bus interprovincial y tanquero en la vía a la costa: esto se sabe

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Tres personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 44 de la vía a la costa, cerca del sector El Cristal, la mañana de este jueves 23 de abril.

Por la fuerza del impacto, varios ocupantes del bus cayeron hacia la calzada. Conductores auxiliaron a los heridos, mientras llegaban las entidades de respuesta a emergencias.

Once personas heridas fueron trasladadas a casas asistenciales para ser atendidas.

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 44 de la vía a la costa, la mañana de este jueves 23 de abril. El siniestro, que involucró a un bus de transporte interprovincial y a un tanquero, ha dejado tres personas fallecidas.

Según información preliminar de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el hecho se registró a las 08:00, cerca del sector El Cristal, en el sentido hacia Chongón. Tras la alerta ciudadana, acudieron varios agentes para constatar la emergencia.

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En videos difundidos en redes sociales se observa a varios ocupantes del bus tendidos sobre la calzada, heridos y auxiliados por otros conductores.

Accidente de tránsito en la vía a la costa: tres muertos y 11 heridos

El bus, perteneciente a la cooperativa Posorja, presentaba daños en su parte izquierda delantera. Mientras que, a pocos metros, el tanquero también evidenciaba una gran afectación.

Pasajeros del bus intentaban salir del vehículo y eran auxiliados por personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes realizaban labores para extraer fierros incrustados en el bus. Esa entidad acudió al sitio con ocho ambulancias, una unidad de rescate y una de combate.

Según los bomberos, tres hombres murieron en el accidente. Asimismo, otras 11 personas fueron trasladadas a diversas casas de salud para recibir atenciones preferenciales, y 28 personas presentaron heridas leves.

Personal de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT) se encuentra en el sitio recabando información para identificar las causas del siniestro.