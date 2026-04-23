Cierre parcial en la Av. del Bombero genera tráfico hacia vía a la costa

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La circulación vehicular en la Avenida del Bombero, en sentido hacia la vía a la costa, presenta complicaciones este 23 de abril de 2026, debido a un cierre parcial a la altura de McDonald's, en el sector de Ceibos.

La restricción se debe a labores que se ejecutan con una grúa pluma en las inmediaciones de un centro comercial de la zona, lo que ha impactado directamente en la fluidez del tránsito en este importante corredor vial de Guayaquil.

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Intervención con maquinaria pesada afecta la movilidad

Según reportes en el sitio, los trabajos se concentran en los alrededores de Riocentro Ceibos, donde personal operativo utiliza una grúa pluma para realizar maniobras que requieren la ocupación parcial de la calzada.

Esta intervención ha obligado a reducir carriles en la vía, generando un cuello de botella que ralentiza el paso de vehículos, especialmente en horas de alta circulación.

Congestión vehicular en sentido a la vía a la Costa

La afectación se evidencia principalmente en el flujo vehicular que se dirige hacia la vía a la costa, donde se registra acumulación de autos y tiempos de traslado más largos de lo habitual.

Conductores que transitan por el sector reportan tráfico denso y avance lento, lo que ha generado retrasos en desplazamientos cotidianos.

Recomendaciones para conductores

Ante este escenario, se sugiere a quienes circulan por la zona tomar rutas alternas mientras se mantienen los trabajos. Planificar los desplazamientos con anticipación puede ayudar a evitar contratiempos.

Hasta el momento, no se ha informado una hora exacta de finalización de estas labores.