Calle Los Ríos: ¿hasta cuándo se extenderán los trabajos en el primer tramo?

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Se inició una intervención para reparar la calle Los Ríos, vía que conecta el centro con el sur de Guayaquil.

El primer tramo intervenido comprende desde la calle Brasil hasta Gómez Rendón.

Cuatro semanas durarán esta primera intervención en la calle Los Ríos.

Este lunes 20 de abril se iniciaron los trabajos de rehabilitación de la calle Los Ríos, en el centro-sur de Guayaquil. El primer tramo intervenido por el Municipio abarca desde la calle Brasil hasta Gómez Rendón.

El Cabildo indicó que estas labores están a cargo de la Dirección de Obras Públicas, mediante la Coordinación de Obras por Administración Directa, y están dirigidas a los tramos de la calle Los Ríos que presentan mayor deterioro.

(Te puede interesar: Plaga de ratas en Guayaquil: sectores críticos y riesgos para la salud)

La intervención será progresiva. Aunque inició en una cuadra (entre Brasil y Gómez Rendón), está previsto que se extienda desde la calle Piedrahita, en el centro, hasta José de la Cuadra, en el sur.

¿Cuánto durarán los trabajos en el primer tramo de la calle Los Ríos?

El Cabildo indicó que los trabajos se iniciaron entre Brasil y Gómez Rendón debido al mayor deterioro de la calzada en ese tramo. Allí se ejecuta la colocación de pavimento rígido, labores que se extenderán por cuatro semanas.

Cuatro contratos para mantenimiento vial en Guayaquil

Según el Municipio de Guayaquil, la Dirección de Obras Públicas activó cuatro contratos destinados al mantenimiento vial en la ciudad:

31 kilómetros de calles en el suburbio

25 kilómetros de calles en el centro-sur

29 kilómetros en el noroeste

21 kilómetros en el noreste

La ciudadanía espera que estos trabajos se cumplan y que no queden solo en anuncios.

"La ciudad está llena de baches, hay huecos por doquier. Desde hace tiempo tenían que haber intervenido. Que no se quede solo en palabras, porque las calles necesitan ser reparadas, hay muchos carros que se han dañado", comentó Julio Román, habitante de la Alborada.