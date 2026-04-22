Inseguridad en Guayaquil impulsa rejas, pero trámites municipales se frenan

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La inseguridad en Guayaquil empuja a barrios a instalar rejas, pero hay casos en los que los trámites municipales siguen siendo un obstáculo para concretarlas.



Ordenanza está vigente desde enero de 2024, y regula la Ocupación del Espacio o Vía Pública mediante la Instalación de Elementos de Seguridad, que ha permitido intervenir en 6.872 predios, agrupados en 488 elementos de seguridad.

Guayaquil enfrenta una creciente ola delictiva que ha llevado a barrios y ciudadelas a buscar medidas propias de seguridad, como la instalación de puertas, portones y rejas. Sin embargo, este proceso depende de la aprobación del Municipio, lo que ha generado retrasos y dificultades para los ciudadanos.

De acuerdo con datos oficiales, la Ordenanza que regula la ocupación del espacio público ha permitido intervenir en 6.872 predios, agrupados en 488 elementos de seguridad. Esta normativa establece los requisitos para que comunidades puedan cerrar accesos y reforzar su protección.

No obstante, el propio Municipio de Guayaquil reconoce que existen trabas en el proceso. Uno de los principales problemas ocurre al momento de ingresar la solicitud, cuando los formularios no se completan correctamente, lo que frena el avance del trámite.

Problemas en el trámite municipal

El Municipio identificó dos puntos críticos que afectan la agilidad del proceso. El primero está relacionado con errores en la documentación inicial.

En estos casos, los ciudadanos pueden acudir a las oficinas municipales ubicadas en las calles República de Guayaquil y Pichincha, donde reciben asesoría.

Cientos de barrios han optado por instalar rejas debido a la inseguridad de la ciudad.FREDDY RODRÍGUEZ

El segundo obstáculo surge cuando se requiere corregir documentos. Actualmente, 19 trámites están detenidos, en su mayoría porque los solicitantes no están al día en el pago del impuesto predial, un requisito indispensable para avanzar.

Trámite en línea desde 2025

Desde el 1 de octubre de 2025, el proceso se realiza completamente en línea a través del portal municipal. En la sección “Servicios en línea” se habilitan tres opciones: pago de tasa, solicitud de permiso y seguimiento.

La entidad precisó que la plataforma digital funciona con normalidad y que cuenta con monitoreo de la "Dirección de Tecnologías de la Información; sin embargo, los requisitos deben ser completados en su totalidad por los usuarios".