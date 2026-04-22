Municipio plantea que PARQUES EP recaude ingresos de parqueaderos en Samanes

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Concejo de Guayaquil debate este jueves 23 de abril cambios en la administración de parqueaderos de Samanes.

El Concejo tendrá conocimiento de este punto (informe jurídico), en el que se autoriza la suscripción de la adenda al convenio.

El Concejo Municipal de Guayaquil conocerá este jueves 23 de abril un informe jurídico relacionado con la modificación del convenio vigente entre el Municipio y la compañía Topparking S.A., encargada de la administración de varias áreas de parqueaderos dentro del Parque Samanes.

La propuesta que llegará a discusión plantea que la Empresa Pública Municipal de Parques, Áreas Verdes y Espacios Públicos de Guayaquil (PARQUES EP) asuma directamente la administración, gestión, cobro y recaudación de las regalías derivadas de este convenio.

Actualmente, Topparking S.A. mantiene la administración individual de seis polígonos de parqueaderos ubicados en diferentes sectores del parque, entre ellos las áreas cercanas al estadio Chucho Benítez, el coliseo Abel Jiménez Parra, la concha acústica, el patio de comidas y las canchas de entrenamiento.

El convenio original fue suscrito el 31 de enero de 2025 y estableció que la empresa privada debía cancelar una regalía mensual de $5.000 al Municipio de Guayaquil por el uso de estos espacios públicos destinados al estacionamiento de vehículos.

Según los informes técnicos y financieros incorporados al expediente, PARQUES EP argumenta que, al ser la entidad que administra integralmente el Parque Samanes, también debería encargarse de controlar y recaudar los ingresos generados por los parqueaderos.

La Dirección General Financiera respaldó la propuesta al considerar que la transferencia de la recaudación a PARQUES EP facilitaría la sostenibilidad del espacio público y garantizaría que los fondos obtenidos se destinen exclusivamente al mejoramiento del parque.

Concejo de Guayaquil debate cambios en la administración de parqueaderos de Samanes

Asimismo, la Dirección de Planificación Estratégica concluyó que la adenda es viable y se ajusta a las competencias municipales previstas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), particularmente en lo referente a la gestión de espacios públicos.

En términos prácticos, lo que se baraja en el Concejo es mantener vigente la operación de Topparking S.A. sobre los parqueaderos, pero trasladar a PARQUES EP la administración del convenio y el control de las regalías que genera esta actividad.

La sesión del Concejo se llevará a cabo el jueves 23 de abril en el Salón de la Ciudad.