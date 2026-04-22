Plaga de ratas en Guayaquil: sectores críticos y riesgos para la salud

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

Guayaquil registraría cerca de 50 millones de ratas, según estimaciones municipales, en un contexto de creciente preocupación ciudadana.



Las zonas más afectadas son el centro, mercados y áreas comerciales, donde la acumulación de basura favorece la proliferación de roedores.



La prevención depende tanto de acciones municipales como del manejo adecuado de residuos y medidas de control en hogares y negocios.

En Guayaquil, la presencia de roedores ha encendido las alertas sanitarias. De acuerdo con estimaciones difundidas por el Municipio, en la ciudad existirían cerca de 50 millones de ratas, una cifra que refleja la magnitud de un problema que, según la percepción ciudadana, va en aumento en los últimos meses.

El fenómeno no está aislado. Tal como se ha evidenciado recientemente, factores como las lluvias, la acumulación de basura y la disposición inadecuada de desechos han generado un entorno propicio para la proliferación de estos animales. En distintos sectores, especialmente durante las noches, es cada vez más frecuente observar ratas desplazándose por calles, alcantarillas y zonas donde se concentran residuos.

Sectores críticos en Guayaquil

Moradores y comerciantes han advertido que la situación se ha vuelto cotidiana. En áreas comerciales, los desechos orgánicos y la alta actividad diaria facilitan la presencia de roedores, lo que incrementa el riesgo sanitario para quienes viven o trabajan en estos espacios.

Los puntos más afectados coinciden con zonas de alta densidad poblacional y actividad económica. El centro de Guayaquil, particularmente sectores como la Bahía, figura entre los más críticos debido a la gran cantidad de comercio informal y la constante generación de basura.

A esto se suman mercados y alrededores de plazas comerciales, donde la manipulación de alimentos y la acumulación de residuos orgánicos crean condiciones ideales para la reproducción de roedores. En estos espacios, la combinación de desechos, humedad y estructuras antiguas facilitan la presencia de madrigueras.

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Cómo prevenir y controlar la presencia de ratas

Frente a este escenario, especialistas coinciden en que el control de roedores requiere tanto acciones institucionales como prácticas ciudadanas. Una de las principales medidas es la desratización periódica, que permite reducir la población en zonas críticas mediante el uso de cebos y productos especializados.

Sin embargo, la prevención empieza en el manejo adecuado del entorno. Estas son algunas recomendaciones claves:

Evitar la acumulación de basura: Depositar los desechos en fundas cerradas y respetar los horarios de recolección, reducir las fuentes de alimento para los roedores.

Mantener limpios los espacios: Barrer y desinfectar áreas donde se manipulan alimentos evita la atracción de plagas.

Sellar accesorios y grietas: Tapar huecos en paredes, pisos o alcantarillas impide que las ratas ingresen a viviendas o locales.

Uso controlado de venenos y trampas: La colocación de cebos rodenticidas o trampas mecánicas puede ser efectiva, siempre bajo supervisión para evitar riesgos a personas y mascotas.