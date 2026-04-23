Caen tres sospechosos con una subametralladora tras operativo en la Vía a la Costa

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Captura tras persecución: Tres sujetos con antecedentes penales fueron detenidos en la Vía a la Costa tras un operativo que incluyó un choque múltiple y persecución policial.



Arsenal decomisado: Durante el procedimiento, la Policía Nacional incautó una subametralladora y un inhibidor de señal, herramientas utilizadas en el intento de secuestro.



Víctima desaparecida: Pese a la detención de los implicados, el adulto mayor que fue forzado a subir a una camioneta en Casas Viejas aún no ha sido localizado por los agentes.

La tranquilidad de la Vía a la Costa se quebró la tarde del miércoles 22 de abril. Lo que inició como una alerta ciudadana en la comuna Casas Viejas, kilómetro 22, terminó en una vertiginosa persecución policial que dejó tres sujetos capturados y un rastro de fierros retorcidos a la altura de la urbanización Puerto Azul. Los implicados estarían vinculados al intento de secuestro de un adulto mayor.

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Un operativo blindado en el Distrito Ceibos

Tras recibir el reporte del ECU 911, que advertía sobre un hombre de la tercera edad subido a la fuerza en una camioneta, el coronel Julio Calvopiña desplegó un cerco preventivo. En la operación intervinieron unidades del Distrito Ceibos, agentes del GIR y equipos investigativos, quienes utilizaron el sistema de videovigilancia para rastrear la ruta de escape de los sospechosos.

Siniestro vial y arsenal decomisado

La huida de los delincuentes terminó de forma abrupta. Testigos relataron que, al intentar rebasar a un tanquero por la derecha, la camioneta de los sospechosos provocó un choque múltiple que paralizó el tráfico. Pese al impacto, los sujetos intentaron abandonar la escena a pie, pero la reacción policial fue inmediata.

Durante el registro del vehículo, los agentes hallaron evidencias que confirman la peligrosidad del grupo: un inhibidor de señal (usado para anular rastreos satelitales) y una subametralladora.

Prontuario y paradero de la víctima

La Policía Nacional confirmó que los tres detenidos no son novatos en el mundo delictivo; registran antecedentes por tráfico de drogas y porte ilegal de armas. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre el paradero del adulto mayor, ya que no fue localizado en el vehículo al momento de la aprehensión.

El operativo no solo dejó a los implicados a órdenes de la justicia, sino también una congestión vehicular que atrapó a cientos de conductores por más de tres horas en el ingreso principal a la ciudad.