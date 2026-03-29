Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

John Reimberg
Detienen a mujer por secuestro extorsivo, exigía $15.000.ALEX LIMA

Reimberg: mujer exigía $15.000 en secuestro extorsivo en Durán

La detenida enviaba mensajes a familiares de la víctima, quienes estaban en Los Ríos, para exigir dinero por su liberación

Una mujer de 27 años fue detenida en Durán, provincia del Guayas, por su presunta participación en un caso de secuestro extorsivo. El operativo, denominado Libertad 359, fue ejecutado por unidades especializadas de la Policía Nacional.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó a través de su cuenta oficial en X que la sospechosa extorsionaba a los familiares de la víctima con mensajes y videos, exigiendo 15.000 dólares para su liberación.

RELACIONADAS

Los allegados del secuestrado se encontraban en el cantón Baba, en la provincia de Los Ríos, desde donde recibían las amenazas.

Secuestro en Durán: capturan a mujer que pedía $15.000 por liberación

Según el ministro, una vez conocido el delito, equipos de la UNASE Guayas activaron los protocolos correspondientes y ejecutaron un operativo en Durán, donde lograron la captura de la sospechosa.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron varios indicios que la vincularían directamente con el delito investigado.

RELACIONADAS

Víctima está a salvo

El funcionario también confirmó que la víctima fue rescatada y se encuentra a buen recaudo, sin ofrecer mayores detalles sobre su identidad o estado de salud.

En tanto que, en otro caso, el sábado 28 de marzo, Reimberg informó que en el sector de Esteros, en Guayaquil, un sospechoso fue detenido por herir a una persona con un arma de fuego.

“Gracias a la pronta respuesta de la Policía Nacional, que pudo visualizar a los delincuentes a través de las cámaras de Segura EP, se logró dar persecución a los sospechosos, a quienes se les dio seguimiento por varios sectores de la ciudad”, detalló.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Kimi Antonelli: Así se convirtió en el líder más joven de un Mundial de Fórmula 1

  2. Ejército Ecuatoriano estrena armamento: qué es y cómo refuerza operativos

  3. Restaurantes y comercios reactivan debate sobre ley seca Ecuador tras decisión de CNE

  4. Mayra Salazar: quién es y qué dijo tras reaparecer por caso Metástasis

  5. Extorsiones en Guayaquil: capturan a sospechosos que pedían $2.000 a comerciante

LO MÁS VISTO

  1. Nueva cooperativa entra en liquidación en Ecuador; la segunda, en lo que va del año

  2. Toque de queda en Ecuador: Ministro Reimberg dice que objetivo no es bajar el crimen

  3. Así quedó Ecuador en el ranking FIFA, antes de jugar con Países Bajos

  4. Devolución del IVA 2026: en qué beneficia a los adultos mayores la guía actualizada

  5. Bajas en Fuerzas Armadas: ¿por qué Daniel Noboa separó a cinco altos oficiales?

Te recomendamos