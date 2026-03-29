Reimberg: mujer exigía $15.000 en secuestro extorsivo en Durán

La detenida enviaba mensajes a familiares de la víctima, quienes estaban en Los Ríos, para exigir dinero por su liberación

Una mujer de 27 años fue detenida en Durán, provincia del Guayas, por su presunta participación en un caso de secuestro extorsivo. El operativo, denominado Libertad 359, fue ejecutado por unidades especializadas de la Policía Nacional.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó a través de su cuenta oficial en X que la sospechosa extorsionaba a los familiares de la víctima con mensajes y videos, exigiendo 15.000 dólares para su liberación.

Los allegados del secuestrado se encontraban en el cantón Baba, en la provincia de Los Ríos, desde donde recibían las amenazas.

Secuestro en Durán: capturan a mujer que pedía $15.000 por liberación

Según el ministro, una vez conocido el delito, equipos de la UNASE Guayas activaron los protocolos correspondientes y ejecutaron un operativo en Durán, donde lograron la captura de la sospechosa.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron varios indicios que la vincularían directamente con el delito investigado.

OPERATIVO LIBERTAD 359

DELINCUENTE APRESADA POR SECUESTRO EXTORSIVO EN DURÁN.



La mujer de 27 años, extorsionaba a los familiares de la víctima, quienes se encontraban en Baba, Los Ríos, con mensajes y videos y pedía USD 15 mil por su liberación.



Una vez conocido el hecho… pic.twitter.com/4ekh6tkQjt — John Reimberg (@JohnReimberg) March 29, 2026

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Víctima está a salvo

El funcionario también confirmó que la víctima fue rescatada y se encuentra a buen recaudo, sin ofrecer mayores detalles sobre su identidad o estado de salud.

En tanto que, en otro caso, el sábado 28 de marzo, Reimberg informó que en el sector de Esteros, en Guayaquil, un sospechoso fue detenido por herir a una persona con un arma de fuego.

“Gracias a la pronta respuesta de la Policía Nacional, que pudo visualizar a los delincuentes a través de las cámaras de Segura EP, se logró dar persecución a los sospechosos, a quienes se les dio seguimiento por varios sectores de la ciudad”, detalló.

GUAYAQUIL



APREHENDIDO DELINCUENTE SOSPECHOSO DE HERIR A UNA PERSONA CON ARMA DE FUEGO.



En el sector Esteros (Isla Trinitaria Norte, Esmeraldas Chiquito), a través de cámaras de videovigilancia se observó a ciudadanos huyendo del lugar, luego de herir a una persona con arma de… pic.twitter.com/We42P7fOVT — John Reimberg (@JohnReimberg) March 29, 2026

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