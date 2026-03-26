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Tatiana Coronel, nueva vicealcaldesa de Guayaquil.
Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil.expreso

Concejo de Guayaquil ratifica a Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante

El Concejo ratificó la subrogación tras una sesión marcada por cuestionamientos legales, votos divididos y polémica

Fue una sesión polémica en el Concejo Cantonal de Guayaquil. La jornada de este jueves 26 de marzo estuvo marcada por argumentos legales, posturas divididas e incertidumbre política. Finalmente, la mayoría del pleno aprobó la ratificación de la subrogación del cargo de alcalde en favor de Tatiana Coronel.

Antes de la votación, concejales como Ana Chóez, Emily Vera, Cinthia García y Alfredo Bautista expusieron sus posturas, tanto a favor como en contra. Incluso, Bautista solicitó suspender el tratamiento del punto. También se registró una abstención y votos en contra; sin embargo, la mayoría del Concejo respaldó la medida.

¿Por qué el Concejo de Guayaquil ratificó a Tatiana Coronel?

Durante su intervención, Tatiana Coronel defendió su permanencia en el cargo subrogante: “Es mi responsabilidad seguir subrogando al alcalde de Guayaquil y garantizar la continuidad de los servicios en la ciudad”, afirmó. Además, planteó un escenario alternativo: su eventual renuncia, lo que generaría mayor incertidumbre institucional.

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Sus declaraciones se dieron en medio de reacciones ciudadanas, con aplausos y gritos desde el Salón de la Ciudad.

Por otro lado, la moción para modificar el orden del día fue presentada por el concejal Arturo Escala. Esta decisión generó cuestionamientos, especialmente de Ana Chóez, quien advirtió: “No puede existir subrogación sin una ausencia jurídica válida. Sin licencia o vacaciones legalmente otorgadas, se estaría creando una autoridad de hecho”, dijo.

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PSC pide informe sobre vacaciones de Aquiles Álvarez en Guayaquil

Este jueves también se conoció que las concejalas del Partido Social Cristiano (PSC), Ana Chóez y Cinthia García, solicitaron formalmente información sobre las vacaciones del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ante una eventual ausencia por este motivo.

El pedido fue dirigido a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, con el objetivo de contar con información oficial, clara y certificada sobre la legalidad y procedencia del uso de vacaciones del alcalde.

En el oficio, las concejalas solicitaron un informe detallado de la Unidad de Talento Humano del Municipio de Guayaquil que incluya:

  • Número total de días de vacaciones generados

  • Días utilizados hasta la fecha

  • Saldo actual disponible

  • Registro de acumulación, si aplica

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