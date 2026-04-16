Paro de buses en Quevedo deja a miles sin transporte por crisis económica del sector

Publicado por Daniel Vite Creado: Actualizado:

Lo que de debes saber El paro de transporte en Quevedo deja a miles sin movilización y expone una crisis que golpea a conductores y usuarios.

Transportistas denuncian pérdidas diarias, falta de subsidios y abandono de las autoridades.

Ciudadanos enfrentan alzas de tarifas, largas caminatas y una ciudad paralizada sin solución inmediata.

La ciudad de Quevedo amaneció este jueves 16 de abril con una medida que paralizó su rutina cotidiana. Decenas de unidades de transporte urbano permanecieron estacionadas, con los motores apagados, en señal de protesta.

La decisión, adoptada por 190 socios pertenecientes a siete operadoras, dejó a miles de ciudadanos sin su principal medio de movilización. Lejos de tratarse de una paralización convencional, los transportistas insisten en que es una acción de ‘supervivencia’. Así lo explicó José Rivera, gerente de la cooperativa 7 de Octubre y presidente de la Asociación de Transportes Urbanos de Quevedo, quien aseguró que el gremio atraviesa una crisis económica que ha vuelto insostenible la operación diaria.

Transportistas de Quevedo paralizan unidades por crisis económica

“Para que una unidad funcione, necesitamos generar al menos 105 dólares diarios. Sin embargo, actualmente apenas facturamos entre 70 y 80 dólares. Eso no alcanza ni para cubrir combustible, mantenimiento y otros gastos. Estamos quebrados”, manifestó Rivera con preocupación.

Según detalló, los ingresos actuales no solo son insuficientes para sostener el servicio, sino que también afectan directamente a las familias de los conductores. “No tenemos ni para los gastos del hogar. Esto ya no da más”, añadió.

El dirigente fue enfático en aclarar que la medida no busca afectar a la ciudadanía, sino evitar que la situación empeore. “No es una paralización, es una optimización de recursos. Hemos decidido no encender las unidades para no seguir acumulando deudas. Es un acto de resistencia”, explicó.

Gremio denuncia falta de subsidios y trabas municipales

El conflicto también tiene un trasfondo institucional. Rivera indicó que han solicitado en reiteradas ocasiones el respaldo de las autoridades municipales, sin obtener respuestas concretas. Uno de los principales reclamos es la falta de compensación económica para el combustible, por parte del Gobierno que rondaba los 395 dólares y que dejó de entregarse.

Además, denuncian problemas administrativos entre el Municipio de Quevedo y la empresa municipal de tránsito, lo que ha impedido que los transportistas accedan a subsidios del Gobierno Central en cuanto los bonos de combustible. “No hemos recibido esos recursos desde enero. Dependemos de la información que debe emitir el Municipio, pero hay trabas”, sostuvo Rivera.

A esto se suma la urgencia de un estudio de factibilidad que permita revisar la tarifa del pasaje. El gremio considera que el costo actual ya no responde a la realidad económica. “Necesitamos que ese estudio técnico se agilice. Los costos operativos han superado completamente nuestros ingresos”, insistió Rivera.

Calles en mal estado e inseguridad agravan la situación

La crisis del transporte no solo responde a factores económicos. El estado de las vías en Quevedo es otro problema crítico. Los transportistas aseguran que el mal estado de las calles provoca daños constantes en las unidades, elevando los costos de mantenimiento.

“Las calles están destruidas en muchos sectores. Así es imposible mantener en buen estado los buses”, comentó uno de los conductores afectados.

La inseguridad también juega un papel determinante debido a que varios choferes aseguran que trabajar en ciertas zonas se ha vuelto riesgoso, lo que limita sus recorridos y reduce sus ingresos.

Ciudadanos afectados por falta de transporte y alza de tarifas

“A veces salimos con miedo. No sabemos si vamos a regresar tranquilos a casa”, relató otro transportista. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta las consecuencias directas de la medida. Desde tempranas horas, largas filas, caminatas forzadas y gastos inesperados marcaron la jornada.

María Delgado, trabajadora del sector comercial, expresó su frustración frente a este tema. “Tuve que pagar el doble en taxi para llegar a mi trabajo. Entiendo que ellos tengan problemas, pero nosotros también estamos siendo golpeados”.

Autoridades sin respuesta clara ante conflicto en Quevedo

Por su parte, Luis Zambrano, estudiante universitario, optó por trasladarse en motocicleta: “No había buses y llegaba tarde a clases. Esto afecta a todos. Ojalá encuentren una solución pronto”. Sin embargo, no todos los ciudadanos rechazan la medida. Carmen López, comerciante, mostró empatía con los transportistas: “Si no les alcanza para trabajar, ¿qué más pueden hacer? El problema viene de más arriba. Las autoridades deben actuar”. Otros usuarios denunciaron abusos en medio de la crisis. “Algunos taxis han duplicado sus tarifas aprovechándose de la necesidad. No hay control”, señaló indignado Jorge Castillo, obrero.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un pronunciamiento oficial claro sobre la situación ni han definido una fecha para retomar el diálogo. Sin embargo, se aclaró que al final del día si se iba a dar pronunciamiento sobre este tema y así poder llegar a un acuerdo en esta situación. Mientras tanto, la medida de los transportistas continúa de forma indefinida. La ciudad de Quevedo sigue enfrentando las consecuencias de un conflicto que evidencia no solo una crisis en el sector, sino también la necesidad urgente de soluciones estructurales.