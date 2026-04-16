EN VIVO San Lorenzo vs Deportivo Cuenca: detalles, alineaciones y dónde ver | Copa Sudamericana 2026

Publicado por Ginno Zambrano Creado: Actualizado:

Deportivo Cuenca enfrentará a San Lorenzo de Argentina este jueves 16 de abril de 2026, en el marco de la segunda fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, con la misión de sacar un triunfo que le permita mantener el liderato.

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El compromiso se disputará desde las 19:30 (hora de Ecuador) en el estadio Pedro Bidegain, en Buenos Aires.

Deportivo Cuenca va por el liderato en Argentina

El conjunto morlaco llega motivado tras su victoria 1-0 en el debut ante Santos, equipo donde milita el brasileño Neymar, resultado que le permitió ubicarse como líder de su grupo con tres puntos.

Deportivo Cuenca lidera el Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.CORTESIA

Ahora, el objetivo será sumar nuevamente para mantenerse en la cima del Grupo D campeonato continental.

Jorge Célico apuesta por su equipo titular

El director técnico Jorge Célico apostará por su base titular, con nombres clave como el delantero Nicolás Leguizamón y los mediocampistas Edison Vega y David González, quienes han sido determinantes en el rendimiento del equipo.

San Lorenzo busca hacerse fuerte de local

Por su parte, San Lorenzo buscará hacerse fuerte en casa. El cuadro argentino es tercero en la tabla con una unidad, tras empatar en su estreno ante Recoleta.

El entrenador Gustavo Álvarez confiará en su ofensiva, liderada por Alexis Cuello, junto a Nahuel Barrios y Matías Hernández.

Dónde ver EN VIVO Deportivo Cuenca vs San Lorenzo

El partido será transmitido EN VIVO para Ecuador y Sudamérica a través de DSports y su plataforma digital DGO.

Alineación de San Lorenzo y Deportivo Cuenca

EN VIVO San Lorenzo vs Deportivo Cuenca