Leo Messi expande su imperio: De la cancha a los despachos del fútbol español

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La noticia ha sacudido los cimientos del fútbol catalán este 16 de abril de 2026. Leo Messi, quien forjó su leyenda a pocos kilómetros de distancia en el Camp Nou, ha decidido apostar por un proyecto con raíces profundas. La adquisición de la Unió Esportiva Cornellà no es solo un movimiento financiero; es el regreso del "10" a la tierra que lo vio crecer, pero esta vez con el maletín de ejecutivo y la visión puesta en la cantera más prolífica del fútbol semiprofesional español.

Una cantera con sello de exportación

Históricamente, el Cornellà ha sido una mina de oro para el fútbol europeo. De su estructura han emergido figuras de la talla de Jordi Alba (actual socio de Messi en Miami), David Raya (arquero del Arsenal) y Gerard Martín (revelación del FC Barcelona). Al tomar el control de una institución que ha sido un pilar en el desarrollo de jóvenes, Messi no solo busca el éxito deportivo, sino consolidar un modelo de formación que alimente a las grandes ligas, aprovechando el prestigio que el club ya posee.

Visión empresarial post-retiro

El contexto de esta inversión se alinea con la hoja de ruta del jugador, quien a sus 38 años ha empezado a preparar el terreno para su vida post-retiro. A través de su vehículo de inversión y su marca personal, el astro ya ha incursionado en sectores hoteleros y gastronómicos, pero la compra del Cornellà representa su apuesta más directa en la gestión de clubes. El proyecto promete sostenibilidad y una inyección tecnológica para modernizar las metodologías de entrenamiento en el Baix Llobregat.

Ubicación estratégica y cercanía al talento

Para los analistas, este paso es una jugada maestra en términos de relaciones públicas y deportivas. Al situarse en Cornellà, Messi queda estratégicamente ubicado a un costado del RCDE Stadium y muy cerca de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Esta proximidad le permite mantener una vigilancia cercana sobre el talento joven en Cataluña, una región que conoce como la palma de su mano y donde su nombre sigue siendo el mayor imán de patrocinios y oportunidades.

El inicio de una nueva era

Con su contrato en Inter Miami vigente, Messi comienza a balancear su tiempo entre los goles en la MLS y la toma de decisiones en los despachos. La llegada de Leo al Cornellà marca el inicio de una nueva era para el club fundado en 1951, que ahora sueña con escalar categorías bajo el ala del mejor futbolista de la historia. El objetivo es claro: transformar a un club con tradición en una academia de élite global.

Perfil: Los diamantes pulidos en el Cornellà

Jordi Alba: Pasó por el club en su etapa de cadete antes de saltar a la élite.

David Raya: El portero de la selección española y del Arsenal se formó en sus juveniles.

Javi Puado: Actual capitán del RCD Espanyol y referente del fútbol barcelonés.