Kiara Rodríguez: La primera ecuatoriana en la élite de los Premios Laureus 2026

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La paratleta ecuatoriana Kiara Rodríguez ha inscrito su nombre en las páginas doradas del deporte internacional al ser nominada a los Premios Laureus World Sports Awards 2026. Esta distinción no solo es un reconocimiento a su talento, sino que la convierte en la primera deportista del país en integrar la lista de esta prestigiosa gala, a menudo denominados como los "Oscars del Deporte".

Rodríguez disputará el galardón en la categoría de Deportista Mundial del Año con Discapacidad, una terna que reúne exclusivamente a la élite del atletismo adaptado global.

En el Olimpo de las leyendas mundiales

La relevancia de esta nominación se entiende al observar el historial de los Laureus, donde han sido inmortalizados astros de la talla de Lionel Messi, Roger Federer, Serena Williams y Usain Bolt. Formar parte de este selecto grupo sitúa a la guayaquileña en la misma órbita de las figuras más influyentes de la historia del deporte contemporáneo.

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El camino hacia la estatuilla en Madrid

El proceso de selección para estos premios se divide en dos fases de alta rigurosidad. Inicialmente, un panel de más de 1,000 periodistas especializados de 70 países define a los candidatos. La decisión final, sin embargo, recae sobre la Academia Laureus, conformada por 68 leyendas deportivas, quienes anunciarán a los ganadores el próximo 20 de abril de 2026 en Madrid, España.

Una competencia de alto calibre internacional

En su categoría, la ecuatoriana no la tendrá fácil. Comparte la terna con figuras de renombre mundial como el brasileño Gabriel Araújo, el italiano Simone Barlaam y la suiza Catherine Debrunner, todos con credenciales de oro en el ciclo paralímpico. No obstante, el respaldo de Rodríguez es contundente: su histórico doblete dorado en París 2024 (100 metros y salto de longitud) y su bronce en Tokio 2021 avalan su presencia en la cima.

Un 2025 de récords y consolidación

Más allá de sus logros olímpicos, la nominación llega tras una temporada 2025 sencillamente impecable. Rodríguez consolidó su hegemonía al cosechar tres medallas en el Campeonato Mundial de Paratletismo, destacando especialmente por establecer un nuevo récord mundial en los 200 metros planos. Estos resultados la ratifican no solo como una promesa, sino como la figura principal de su disciplina a escala global.