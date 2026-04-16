Cooperativa Incoop: qué pasará con el dinero y el seguro de Cosede

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) reactivó el 10 de abril de 2026 la liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Inteligencia de Negocios (Incoop). La resolución desestimó el recurso de apelación presentado por la entidad y ratificó la decisión original del 23 de febrero.

El proceso había quedado suspendido desde el 4 de marzo por una medida cautelar otorgada por un juez de Quito. Con la nueva resolución, esa suspensión quedó sin efecto y la liquidación retoma su curso.

Con esa decisión, 5.402 socios que tienen depósitos por $17,1 millones en la cooperativa enfrentan la pregunta más urgente: ¿qué pasará con su dinero?

Margarita Hernández, consultora en supervisión financiera, explica que el Código Orgánico Monetario y Financiero (Comyf) establece las mismas reglas de liquidación tanto para bancos como para cooperativas.

Existe un mecanismo de protección: el seguro de depósitos de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), que funciona de forma automática y gratuita para todos los clientes de entidades en liquidación forzosa.

¿Cuánto cubre el seguro de la Cosede para los socios de Incoop?



La respuesta depende del segmento al que pertenece la cooperativa. Incoop tiene activos por $19,9 millones y está en el segmento 3, que agrupa a entidades medianas con activos de entre $5 millones y $20 millones.

Para ese segmento, la Cosede cubre depósitos de hasta $5.000 por persona. Quienes tengan ahorros iguales o menores a ese monto recibirán el 100% de su dinero una vez que el proceso de pago se active.

El artículo 328 del Comyf establece que el monto asegurado varía por segmento según los saldos promedio de cada tipo de entidad. Hernández explica que la regla de fondo es que el seguro debe cubrir al 100% a más del 90% de los depositantes. La escala vigente es:

Segmento 1 (activos superiores a $80 millones): hasta $32.000, igual que en la banca privada.

(activos superiores a $80 millones): hasta $32.000, igual que en la banca privada. Segmento 2 : hasta $11.290.

: hasta $11.290. Segmento 3 (activos entre $5 millones y $20 millones): hasta $5.000. Aquí está Incoop.

(activos entre $5 millones y $20 millones): hasta $5.000. Aquí está Incoop. Segmentos 4 y 5 (los más pequeños): hasta $1.000.

A diciembre de 2025, el seguro cubría al 97,80% de todos los depositantes en cooperativas al 100% de sus fondos, según la Cosede.

¿Cuándo y cómo se activa el pago del seguro?



Una vez declarada la liquidación forzosa, la SEPS nombra un liquidador, quien pasa a ser el único representante legal de la entidad.

Los administradores y el gerente cesan en funciones desde ese momento.

El liquidador elabora el listado de beneficiarios del seguro. Según Hernández, ese proceso generalmente toma alrededor de dos meses, como ocurrió en la liquidación de la cooperativa CREA.

Cuando la Cosede recibe el listado, paga de inmediato siguiendo un cronograma.

Los socios cobran en los agentes pagadores designados presentando su cédula de identidad vigente. El estado del cobro puede consultarse en cosede.gob.ec ingresando el número de cédula.

No pueden figurar en el listado personas con sentencias por narcotráfico o lavado de activos, ni accionistas, administradores o miembros del consejo de vigilancia. Los socios tienen hasta 10 años para cobrar.

¿Qué pasa con los depósitos que superan los $5.000?



Quienes tengan depósitos superiores a $5.000 recibirán de la Cosede únicamente los primeros $5.000. El saldo restante no desaparece: queda registrado como una acreencia pendiente dentro del proceso de liquidación.

Para recuperar ese excedente, el socio no necesita hacer ningún trámite especial: el liquidador ya tiene registradas todas las acreencias desde el inicio del proceso.

Lo que sí debe hacer es estar atento a las comunicaciones oficiales del liquidador, quien irá informando las fases de pago a medida que recupere recursos.

Esos pagos pueden demorar meses o incluso años, advierte Hernández, dependiendo de qué tan rápido se vendan los activos y se cobre la cartera de crédito. El orden en que se cubren las obligaciones lo fija el Comyf:

Primero : obligaciones laborales de los empleados.

: obligaciones laborales de los empleados. Segundo : acreencias de personas con enfermedades catastróficas.

: acreencias de personas con enfermedades catastróficas. Tercero: depósitos del público que excedan la cobertura del seguro.

Hernández cita el caso de la cooperativa Coopera, de Cuenca, como referencia. Con el seguro se cubrió al 96% de los socios en el primer pago y el 4% restante recuperó su dinero en etapas posteriores, con pagos que llegaron hasta $150.000 por persona.

Incoop cerró 2025 con una cartera de $11,3 millones: $4,8 millones en consumo con morosidad del 2,02% y $6,4 millones en microcrédito con morosidad del 5,95%.

Esos activos son el respaldo con el que trabajará el liquidador para atender a los socios que superen la cobertura.

¿Por qué entró Incoop en liquidación forzosa?



La SEPS determinó que Incoop presentó un perfil de riesgo crítico y ejecutó solo el 93% de las estrategias del programa de supervisión intensiva al que estaba sometida. La liquidación forzosa se dispuso el 23 de febrero de 2026.

Desde octubre de 2025 la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación previa por presunto lavado de activos relacionado con la cooperativa. El proceso está en fase inicial y los representantes de Incoop han negado que la acusación tenga sustento.

¿Cuántas cooperativas han entrado en liquidación en el último año?



El caso de Incoop no es aislado. En lo que va de 2026 ya son dos las cooperativas en liquidación forzosa:

Cooperativa Cariamanga Ltda ., desde el 24 de marzo de 2026, por incumplimientos administrativos reiterados: falta de actualización de estatutos y no entrega de información financiera.

., desde el 24 de marzo de 2026, por incumplimientos administrativos reiterados: falta de actualización de estatutos y no entrega de información financiera. Incoop, desde el 23 de febrero de 2026, por perfil de riesgo crítico e incumplimiento del programa de supervisión.

A estas se suma la cooperativa CREA Ltda., liquidada en 2025 tras la caída de su índice de solvencia al 3,36%.

En los últimos años, el número de cooperativas en el país se redujo de más de 1.000 a aproximadamente 290 por liquidaciones o absorciones.

El sistema en su conjunto mantiene solvencia por encima del 18% y liquidez superior al 33%, según la SEPS.

El sector financiero popular y solidario representa el 30% del total del sistema financiero nacional.

Para Hernández, estos procesos deben servir como una lección de educación financiera. La consultora advierte que en Ecuador persiste una cultura de inversión guiada por la tasa de interés más alta, sin verificar si la entidad está regulada. Una tasa alta, concluye, debería ser una señal de alerta, no una motivación.