Nueva cooperativa entra en liquidación en Ecuador; la segunda, en lo que va del año

El año pasado existían cerca de 400 cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas en el país.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador dispuso, el pasado 24 de marzo de 2026, la liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cariamanga Ltda. La medida se fundamenta en el incumplimiento reiterado de la entidad al no actualizar sus estatutos ni entregar la documentación financiera requerida para su supervisión.

La cooperativa tiene 18 años de vida en el mercado. Obtuvo su personería jurídica y la aprobación de su estatuto original en el 2008, en Loja, otorgado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

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Según la resolución, la cooperativa no concluyó el proceso obligatorio de actualizar sus estatutos sociales conforme a las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Al no realizar esta adecuación tras dos llamados oficiales, la entidad quedó "prohibida de ejercer sus actividades" y se consideró incursa en causal de disolución y liquidación.

La firma, se añade, no remitió la información requerida por el organismo de control para llevar a cabo una supervisión in situ programada para evaluar su gobierno cooperativo y su situación económica financiera. A pesar de múltiples insistencias realizadas mediante oficios en octubre y noviembre de 2025, señala la Superintendencia, la cooperativa no atendió lo solicitado.

La segunda cooperativa en liquidarse en lo que va de este año

Para Ricardo Luna, abogado especialista en sector financiero de Economía Popular y Solidaria, este nuevo caso "evidencia un patrón en el que la debilidad institucional, la falta de cumplimiento normativo y las limitaciones en la gestión cooperativa terminan activando la intervención más gravosa del Estado".

El experto recuerda que se trata de la segunda liquidación forzosa en los primeros 3 meses de este año. El primer caso fue la cooperativa de ahorro y crédito Inteligencia de Negocios (Incoop), de la que Luna lleva la vocería. Esta firma fue declarada en proceso de liquidación forzosa el 23 de febrero de 2026, por incumplimientos sustanciales y alertas financieras no superadas tras un año de supervisión.

El año pasado existían cerca de 400 cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas en el país, operando en el sector financiero popular y solidario. Ese año, la cooperativa CREA también se sumó a la lista de liquidadas.

Antes este escenario, Luna se pregunta si el sector se encuentra ante fallas individuales de las cooperativas o a problemas estructurales en los procesos de supervisión y acompañamiento, los mismos que habría que subsanar. "¿El modelo de control está priorizando la corrección o simplemente la sanción? ¿Se están generando las condiciones reales para que las cooperativas puedan sostener su viabilidad? Cada nueva liquidación no solo cierra una entidad, sino que erosiona la confianza en el sistema de Economía Popular y Solidaria", dijo.

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Se dispone el pago de seguros a los clientes afectados

El documento detalla el marco legal que otorga al Estado la facultad de intervenir para proteger los depósitos del público y garantizar la estabilidad del sistema financiero.

Como parte del proceso, se nombra a Andrés Vanegas Jácome, como liquidador oficial y se ordena a la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE) proceder con el pago del seguro a los depositantes, sin cuantificar cuántos son.

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