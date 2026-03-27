Octava renuncia en Petroecuador agrava la incertidumbre en el sector energético

La Cámara de Energía del Ecuador advierte que la salida de la gerente subrogante profundiza la inestabilidad en la estatal

La renuncia de la gerente subrogante de Petroecuador, María Daniela Conde Cajas, preocupa al sector energético. La Cámara de Energía del Ecuador (CEDE) calificó la salida como una “señal inequívoca” de la crisis institucional que atraviesa la empresa estatal.

RELACIONADAS Petroecuador pierde a su octavo gerente en el gobierno de Noboa

En un pronunciamiento difundido este 27 de marzo de 2026, el gremio advirtió que la constante rotación de autoridades (con la salida de Conde ya suman 8 renuncias en lo que va de este Gobierno) impide ejecutar los cambios estructurales que necesita la industria petrolera nacional.

Barry, Nestlé, Hershey’s y Cargill, en el top 10 de compradores de cacao ecuatoriano Leer más

“La falta de continuidad en la gestión impide concretar los profundos cambios que requiere la industria de hidrocarburos del país”, señaló el organismo, que representa a empresas vinculadas al sector energético.

Un problema de gobernabilidad que impacta a toda la industria

Para la Cámara, el problema de fondo no es únicamente la salida de una gerente, sino la incapacidad de sostener una línea de gestión que permita el desarrollo de la industria. El gremio calificó a Petroecuador como una empresa “ingobernable”, donde -según indicó- prevalecen intereses ajenos a los de una gestión eficiente y transparente.

En ese escenario, advirtió que el reto del próximo gerente será no solo asumir el cargo, sino mantenerse el tiempo suficiente para liderar una transformación real.

Contexto: una salida que agrava una racha de inestabilidad

La crisis de Petroecuador sumó un nuevo capítulo el 26 de marzo de 2026, cuando Conde presentó su renuncia, apenas cuatro meses después de haber asumido el cargo.

Petroecuador pierde a su octavo gerente en el gobierno de Noboa Leer más

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno no había oficializado su salida mediante decreto ejecutivo. Sin embargo, EXPRESO puso confirmar que el cambio está por notificarse oficialmente. Eso ocurrirá cuando su renuncia sea conocida y aceptada por el directorio.

Producción a la baja y problemas operativos sin resolver

El pronunciamiento del sector se da en medio de un escenario complejo para la estatal. Actualmente, la producción de Petroecuador bordea los 345.000 barriles diarios, por debajo de los niveles registrados hace dos años. A esto se suman problemas operativos que han afectado la oferta.

Entre ellos, la paralización de la refinería de Esmeraldas tras incendios, fallas en el suministro eléctrico en campos petroleros y los retrasos en el nuevo trazado del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), clave frente a la erosión del río Coca.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ