Petroecuador pierde a su octavo gerente en el gobierno de Noboa

La renuncia de María Daniela Conde ahonda la inestabilidad en la petrolera estatal

La estatal se ha visto afectada por problemas operativos, caída de producción y proyectos estratégicos estancados.

La crisis de la estatal Petroecuador sumó este 26 de marzo de 2026, un nuevo capítulo. La gerente subrogante, María Daniela Conde Cajas, presentó su renuncia, cuatro meses después de asumir el cargo.

Así lo pudo confirmar EXPRESO con una fuente de la empresa estatal, aunque alegó que el cambio está por notificarse oficialmente. Eso ocurrirá cuando su renuncia sea conocida y aceptada por el directorio.

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Su salida deja nuevamente en acefalía a la mayor petrolera del país, que en los últimos años ha enfrentado una serie de problemas operativos, caída de producción y proyectos estratégicos estancados.

La afectación de la oferta ha estado marcada, sobre todo, por la paralización de la refinería de Esmeraldas, afectada por incendios que han comprometido su funcionamiento. A esto se suman las recientes fallas en el suministro eléctrico en varios pozos petroleros, especialmente operados por Petroecuador y los constantes atrasos del nuevo trazado del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), considerado urgente para enfrentar la erosión regresiva del río Coca.

Según cifras de Petroecuador, este año la producción de la firma bordea los 345.000 barriles diarios, por debajo de los 386.000 de hace dos años.

Ocho gerentes en la administración Noboa

Conde había asumido el cargo el 27 de noviembre de 2025, luego de la salida de Leonardo Bruns, quien también tuvo un paso breve: seis meses. Desde el inicio del gobierno de Daniel Noboa, el 23 de noviembre de 2023, Petroecuador ha tenido una rotación gerencial. Este es el listado y la duración de quienes han pasado por la gerencia:

Reinaldo Armijos: entre octubre y diciembre de 2023 (aproximadamente 2 meses).

Eduardo Miranda: asumió el 11 de diciembre de 2023 (9 días en el cargo).

Marcela Reinoso: desde el 10 de enero de 2024 (duración breve, no consolidada).

Diego Guerrero: del 4 de junio al 6 de noviembre de 2024 (unos 5 meses).

Leydi Jiménez Rivera: del 7 de noviembre de 2024 al 26 de febrero de 2025 ( 3 meses y medio).

Roberto Concha: del 28 de febrero al 22 de mayo de 2025 ( 3 meses).

Leonardo Bruns: de mayo a noviembre de 2025 ( 6 meses).

María Daniela Conde Cajas: del 27 de noviembre de 2025 al 26 de marzo de 2026 ( 4 meses).

Hasta el cierre de la edición de esta nota, el Gobierno continuaba sin emitir un decreto Ejecutivo, que confirmara la salida de Conde y su posible reemplazo.

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