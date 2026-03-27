Trabajadores levantan el paro en Rumichaca tras 18 días sin acuerdos por aranceles

El puente internacional de Rumichaca amaneció este viernes 27 de marzo sin los contenedores que bloquearon durante 18 días el principal corredor comercial entre Ecuador y Colombia. El Comité Gremial de Trabajadores de la Frontera de Ipiales decidió levantar la medida desde las 07:00 para dar paso a la carga represada en ambos lados de la frontera, en una decisión que, según sus dirigentes, no fue producto de ninguna negociación con los gobiernos.

Óscar Obando, presidente del comité, fue enfático: "No es que nos hemos arrodillado. Ya es voluntad de nosotros levantar esto, porque seguir sería como seguir nadando contra la corriente". La proximidad de la Semana Santa fue un factor clave: la temporada representa una oportunidad para reactivar la economía de Ipiales y Tulcán, dos ciudades que dependen del flujo de turistas y compradores que cruzan la frontera. Mantener el bloqueo habría significado perder también esa ventana.

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Los gremios se declararon en asamblea permanente y se asumieron como garantes del proceso diplomático que ahora depende exclusivamente de los dos gobiernos. "El hecho de poner a dialogar a los dos gobiernos ya es un éxito. Todo lo que se luchó dio sus frutos en ese acercamiento", afirmó Obando. Sin embargo, reconoció que las expectativas generadas por la reunión convocada por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) no se cumplieron: no hubo resultados concretos ni se fijó una fecha para el desmonte de aranceles.

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Esa reunión, celebrada el 25 de marzo entre los viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países, se realizó de forma virtual y no presencial como estaba previsto. Cerró con un compromiso genérico de seguir dialogando, sin avances sobre la eliminación de los aranceles recíprocos del 50 %, la venta de energía eléctrica colombiana ni la tarifa por el transporte de crudo. La Secretaría General de la CAN debe emitir un informe definitivo antes del 16 de abril, tras la visita técnica que realizó en Rumichaca.

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El costo del bloqueo fue enorme. Según cifras recogidas por este Diario durante las semanas de crisis, el cierre diario del puente representaba pérdidas estimadas en $5,2 millones, equivalentes al flujo habitual de comercio por ese corredor. La Cámara Colombo-Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración (Camecol) calculó pérdidas acumuladas de $340 millones al 18 de marzo. Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, resumió en una entrevista previa con EXPRESO que el comercio transfronterizo mueve el 70 % de la actividad económica de la zona y que "el puente de Rumichaca está prácticamente muerto".

Desde el lado ecuatoriano, Omar Guerrón describió un panorama de desesperación. Más de 150 empresas en la provincia de Carchi y cerca de 200 a escala nacional dedicadas al transporte internacional se quedaron sin actividad.

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La crisis arrancó el 21 de enero de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa impuso una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas. Colombia respondió con medidas similares y cortó la venta de electricidad. Desde el 1 de marzo, ambos países elevaron los aranceles al 50 %. El intercambio bilateral, que según datos del sector empresarial superaba los $2.800 millones anuales y movilizaba unas 500.000 toneladas de mercancías por vía terrestre, colapsó.

Con la reapertura del puente, Obando cerró con una advertencia dirigida a Quito y Bogotá: "Que ya la decisión final la tomen los dos gobiernos, ya es cuestión y responsabilidad de ellos". Los gremios cumplieron su parte. Ahora esperan que los presidentes Noboa y Petro hagan la suya.

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