Tensión arancelaria: CAN confirma cita entre Ecuador y Colombia este 25 y 26 de marzo

En el encuentro participarán los viceministros de Relaciones Exteriores de Ecuador y de Colombia

Representantes del gobierno de Ecuador y Colombia tienen previsto reunirse este 25 y 26 de marzo de 2026 en Lima, en Perú, con el objetivo de superar las diferencias comerciales existentes entre ambos países, confirmó este 20 de marzo de 2026 la Comunidad Andina (CAN).

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la CAN, el encuentro reunirá a delegaciones encabezadas por los respectivos viceministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones. La cita busca “propiciar consensos que propendan a alcanzar un entendimiento mutuamente satisfactorio que permita superar las divergencias existentes entre ambos países”, precisa el organismo regional.

La reunión, que se llevará a cabo en la sede de la CAN, contará con la facilitación de la Secretaría General de la Comunidad Andina, que actúa como instancia mediadora en este proceso.

Este encuentro se produce en medio de las tensiones comerciales entre Ecuador y Colombia, que han impactado el intercambio comercial binacional y causado incluso el cierre del puente Rumichaca, ubicado en la frontera entre Ecuador y Colombia.

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La tensión arancelaria entre Ecuador y Colombia se originó tras la decisión del presidente Daniel Noboa de aplicar una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones colombianas, medida que entró en vigencia a inicios de febrero de 2026, como parte de las acciones para financiar la seguridad interna ante una supuesta falta de cooperación de Colombia.

La respuesta de Colombia -que asegura trabajar en el tema de seguridad- fue inmediata. El país vecino denunció a mediados de febrero de 2026 a Ecuador ante la CAN y días después el gobierno ecuatoriano presentó también reclamos contra el país vecino, ante este organismo regional.

Además, Colombia adoptó medidas recíprocas, que incluyeron restricciones al ingreso de productos ecuatorianos, especialmente en la frontera, y el endurecimiento de controles comerciales.

Ecuador aplica una tasa del 50 % para las importaciones colombianas

Actualmente, Ecuador aplica desde el 1 de marzo una tasa del 50 % para las compras que provienen de Colombia. Mientras tanto, el país vecino evalúa una medida similar que afectará a más productos ecuatorianos, porque la imposición -según el proyecto de Decreto- ya no será para 73 subpartidas (productos), sino 281.

Los gremios de transporte colombiano impulsaron también protestas que derivaron en el bloqueo del puente internacional de Rumichaca desde el 11 de marzo de 2026, interrumpiendo el principal corredor comercial entre ambos países.

Comunicado Oficial



Los días 25 y 26 de marzo en la sede de la Secretaría General de la #ComunidadAndina, en Lima, República del Perú, se tiene programada una reunión entre delegaciones de alto nivel de la República de Colombia y la República del Ecuador, encabezadas por sus… pic.twitter.com/F0SSwUJj76 — Comunidad Andina (@ComunidadAndina) March 20, 2026

Esta tensión impacta en el intercambio bilateral entre Ecuador y Colombia que supera los $2.800 millones al año.

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