Tensión Ecuador-Colombia: Tasa de seguridad del 30 % tardaría en resolverse en la CAN

Colombia solicitó que se determine si la tasa es un gravamen. Ecuador presentó tres reclamos, que no son públicos

La disputa comercial entre Ecuador y Colombia escaló a la Comunidad Andina (CAN). Este organismo regional recibió de Colombia una acción contra la tasa de seguridad del 30 % y, de Ecuador, tres reclamos por supuestos incumplimientos del país vecino, que el Gobierno ecuatoriano aún no ha detallado.

La Secretaría General de la CAN admitió el 16 de febrero de 2026 a trámite la solicitud presentada por Colombia para que la tasa de seguridad del 30 % aplicada por Ecuador sea calificada como gravamen o restricción, de acuerdo con la normativa andina (Acuerdo de Cartagena y la Decisión 425).

El Acuerdo de Cartagena es el documento que creó la Comunidad Andina y fija las reglas para que sus países comercien e integren sus economías. Mientras tanto, la Decisión 425 contiene el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la CAN.

Los reclamos presentados por Ecuador contra Colombia son reservados

Ecuador respondió un día después, el 17 de febrero, presentando tres reclamos formales ante la Secretaría General de la CAN por presuntos incumplimientos de Colombia al ordenamiento jurídico subregional y a decisiones del Tribunal Andino de Justicia. La entidad, sin embargo, no ha proporcionado detalles de esos reclamos.

Colombia demanda a Ecuador ante la CAN: ¿se mantendrá la tasa de seguridad del 30 %? Leer más

Diario EXPRESO consultó a la CAN sobre el contenido de la demanda de Ecuador, pero la entidad indicó que la información no es pública.

A pesar de estas reservas, Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, reiteró este 18 de febrero de 2026 en una entrevista en Teleamazonas que la controversia actual con Colombia “no es un tema comercial, sino de seguridad”.

La diferencia entre ambas naciones se deriva de la tasa de seguridad del 30 % que aplica Ecuador desde el 1 de febrero de 2026 para las importaciones provenientes de Colombia. Esta medida fue adoptada por el presidente Daniel Noboa ante la supuesta falta de control del crimen organizado en la frontera. Sin embargo, su homólogo Gustavo Petro ha defendido su gestión en este ámbito.

Para revisar esta imposición, Colombia y Ecuador se reunieron el 6 de febrero de 2026 en Quito, pero no hubo consenso.

Las demandas presentadas por Ecuador y Colombia requieren tratamientos distintos

Ahora, ambos países dirimirán sus diferencias ante este organismo, integrado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

En esta instancia regional, según información referida por la CAN, las acciones presentadas se tramitarán bajo la Decisión 425, que establece caminos distintos para cada demanda.

Estos son los productos ecuatorianos que ingresarán sin aranceles a Estados Unidos Leer más

Así, según este reglamento -al que accedió Diario EXPRESO- el procedimiento para resolver la acción presentada por Colombia contra Ecuador es relativamente breve.

De acuerdo con este insumo, la Secretaría General tiene aproximadamente 45 días hábiles, desde la admisión de la demanda realizada el 16 de febrero para emitir una resolución. Sin embargo, si se consideran prórrogas y subsanaciones, este plazo se podría extender hasta 55 días hábiles. Es decir, eventualmente se conocería a fines de abril de 2026.

Así, en el caso de calificarse a la tasa como gravamen, la Decisión 425 establece que se debe ordenar su retiro en un plazo máximo de un mes, salvo excepciones.

Los recursos presentados por Ecuador contra Colombia tomarían más tiempo

En cambio, el procedimiento iniciado por Ecuador contra Colombia es distinto. Se trata de una denuncia por presunto incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, y sus tiempos son más amplios, según establece la Decisión 425.

Así, tras la presentación del reclamo, la Secretaría dispone de cinco días hábiles para revisar requisitos y 10 días hábiles para remitir una nota de observaciones al país señalado. A partir de allí, Colombia puede contar con un plazo de hasta dos meses para responder, según la urgencia del caso.

Una vez vencido ese plazo, la Secretaría General debe emitir su resolución dentro de cinco días hábiles. En este escenario, sin ampliaciones adicionales, el proceso podría extenderse hasta cerca de tres meses. Es decir, hasta mayo de 2026.

Jaramillo: "Las acciones en contra de Colombia son parte del proceso de negociación"

Boom del oro en Ecuador: Fruta del Norte alcanzó récord de exportaciones en 2025 Leer más

El Ministerio de Producción sostuvo que las acciones en contra de Colombia, presentadas ante la CAN, son parte del proceso de negociación y precisó que el diálogo con el país vecino no se ha roto. “Estamos a la espera de tener una propuesta satisfactoria, que cumpla con nuestro mínimo aceptable de control fronterizo”.

Además, agregó que esta situación permitirá corregir ciertas “distorsiones” que existen desde hace “varios años”. Mencionó, por ejemplo, que en el caso del transporte los conductores de camiones ecuatorianos no pueden entrar a Colombia, pero ellos sí a Ecuador.

Para Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, las medidas presentadas ante la CAN son una formalidad ante el impacto causado por la tasa de seguridad, Esta imposición, según Alarcón, resta competitividad y limita las compras de productos colombianos, de los que depende Ecuador.

Según el reporte de Comercio Exterior de diciembre de 2025, elaborado por el Ministerio de Producción, la nación ecuatoriana importa de Colombia:

Medicinas

Preparaciones para higiene

Energía eléctrica

Insecticidas,desinfectantes

Maquillaje y crema y otros.

Mientras tanto, Ecuador exporta al país vecino:

Enlatados de pescado

Extracto y aceites

Maderas

Manufacturas de metales,

Camarón y más.

Colombia es el quinto socio comercial de Ecuador. Aunque en 2025, el comercio no petrolero entre ambos países dejó un saldo negativo para Ecuador debido a que exportó $868 millones e importó $1.898 millones, lo que se tradujo en un déficit comercial de $1.030 millones.

Boom del oro: estos son los beneficios para la economía de Ecuador Leer más

Ante esta realidad, Alarcón sugiere que el tema de seguridad sea tratado por “expertos” y que el comercio siga fluyendo normalmente. “Nunca se debió tomar medidas para frenar el intercambio comercial en un país que necesita generar fuentes de empleo y promover el comercio para impulsar el crecimiento de la economía ecuatoriana”.

La CAN tiene la última palabra sobre la tasa de seguridad

Por su parte el diplomático e internacionalista, Mauricio Gándara, menciona que el impasse con Colombia ha sido tomado, particularmente por Ecuador, como un asunto de “orgullo nacional”, que no demuestra visos de solución.

Debido a esta situación, Gándara considera que la última palabra sobre este asunto la tendrá la CAN. En ese escenario, agrega que Colombia y Ecuador deberán someterse a la resolución de este organismo de forma inmediata para poner fin a esta controversia.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ