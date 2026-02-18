Ecuador o Colombia: ¿quién tiene más opciones en la disputa presentada ante la CAN?

Colombia solicitó determinar si la tasa de seguridad del 30 % es un gravamen. Ecuador respondió presentando tres reclamos

La disputa comercial entre Ecuador y Colombia escaló a la Comunidad Andina (CAN). El 16 de febrero de 2026, la Secretaría General admitió a trámite las solicitudes presentadas por Colombia para que la tasa de seguridad del 30 % aplicada por Ecuador sea calificada como un gravamen o restricción, de acuerdo con los artículos 46 y siguientes de la Decisión 425.

Mientras tanto, Ecuador respondió un día después, el 17 de febrero, presentando tres reclamos formales ante la Secretaría General de la CAN por presuntos incumplimientos de Colombia al ordenamiento jurídico subregional y a decisiones del Tribunal Andino de Justicia.

La entidad de Ecuador, sin embargo, no ha dado detalles de esos reclamos.

La demanda de Colombia a Ecuador ante la CAN

La acción presentada por el país vecino se origina en la medida adoptada por el presidente Daniel Noboa el 21 de enero de 2026, que impuso un cobro del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia, bajo el argumento de razones de seguridad nacional ante la supuesta falta de acciones firmes en la lucha contra el crimen organizado en la frontera.

Colombia, por su parte, sostiene que ese cobro vulnera el ordenamiento jurídico andino. La tasa podría contravenir el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, que prohíbe imponer gravámenes distintos a los aranceles en el comercio intrarregional. Sin embargo, su efecto deberá ser analizado por este organismo regional.

La Secretaría General de la CAN confirmó que la solicitud colombiana cumple con los requisitos del artículo 47 de la Decisión 425 y que se inició el procedimiento de investigación. Durante esta fase, el organismo podrá solicitar información a ambos países y practicar diligencias para determinar si la medida ecuatoriana constituye un gravamen prohibido.

La respuesta de Ecuador ante la demanda de Colombia

En paralelo, la CAN deberá analizar los recursos presentados por Ecuador. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el 17 de febrero de 2026 que el Gobierno decidió activar los mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena.

Según el comunicado difundido en redes sociales, Ecuador presentó tres reclamos formales ante la Secretaría General de la CAN por presuntos incumplimientos de Colombia al ordenamiento jurídico subregional y a decisiones del Tribunal Andino de Justicia. La entidad, sin embargo, no ha dado detalles de esos reclamos.

Además, Cancillería sostiene que la tasa del 30 % corresponde a un servicio aduanero adoptado por razones de seguridad nacional y que las medidas colombianas también afectarían el comercio bilateral y sectores estratégicos.

¿Quién tiene más opciones de tener una respuesta positiva de la CAN?

El desenlace del conflicto entre Ecuador y Colombia dependerá de un procedimiento que aplicará la CAN para revisar estas peticiones.

Según, el Decisión 425 que establece el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la Comunidad Andina, al que accedió Diario EXPRESO, una vez admitidos estos recursos se dará inicio a la investigación, respecto a la imposición de un presunto gravamen por parte de Ecuador.

Luego dentro de los 10 días hábiles siguientes al inicio de la investigación, la Secretaría General se deberá dirigir por escrito a -en este caso a- Ecuador para que un plazo no mayor de 20 días hábiles presente su respuesta, aunque este periodo se puede ampliar hasta 10 días hábiles más.

Una vez que concluya esta etapa, dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para la respuesta de Ecuador, la Secretaría General deberá emitir su Resolución calificando si la medida constituye o no un gravamen o restricción al comercio intrasubregional.

Así, considerando los días hábiles, la CAN podría tener una resolución a fines de abril de 2026 sobre la tasa de seguridad del 30 %, si Ecuador solicita ampliar el plazo para su respuesta. Pero si no lo hace, la decisión se podría conocer en los primeros días de abril de 2026.

Para Luis Alberto Jaramillo, ministro de Producción, la salida ante este "impasse" entre Ecuador y Colombia es sencilla”, porque lo que se busca es mayor control en la frontera entre Colombia y Ecuador. “Eso es lo que se busca y se lo busca es ahora, no después”, informó informó este 18 de febrero de 2026 en Teleamazonas.

El funcionario, además, aseguró que las acciones presentadas ante la CAN son parte del proceso de negociación y que el diálogo con el país vecino no se ha roto.

Además, mencionó que -aunque no es lo que “desea”- si la medida se mantuviese en el tiempo (tasa de seguridad), “Ecuador va a salir ganando. De hecho ya se están moviendo los empresarios a integrarse, a invertir a no depender de. Obviamente, no queremos eso”.

El ministro recalcó que las empresas ecuatorianas que exportan a Colombia son menos en relación a las colombianas que hacen envíos a Ecuador. La relación es casi uno a tres.

Y, destacó que esta situación es una oportunidad para las empresas ecuatorianas que producen plástico, papel, cerámica, metales, electrodomésticos. “Hay ventajas en este momento para ellos, pero no queremos eso, queremos que todo se reactive y la respuesta está del lado colombiano”.

