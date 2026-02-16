Estos son los productos ecuatorianos que ingresarán sin aranceles a Estados Unidos

El Ministerio de Producción detalló que productos de Ecuador ingresarán con 0 % de arancel a Estados Unidos

Ecuador logró un acuerdo para que el 50 % de su oferta exportable no petrolera ingrese con el 0 % de arancel a EE.UU.

Ecuador aseguró la reducción de la sobretasa del 15 % al 0 % para el 50 % de sus exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos, un universo que, con cifras de 2025, equivale a $3.200 millones, informó este 16 de febrero de 2026 Luis Alberto Jaramillo, ministro de Comercio Exterior e Inversiones en sus redes sociales.

En este espacio el funcionario agregó que el tratado, denominado Acuerdo de Comercio Recíproco Ecuador- Estados Unidos (ART) -anunciado el 15 de febrero de 2025 por el Ministerio de Producción- también establece un marco para impulsar inversiones bilaterales.

Jaramillo detalló que el beneficio recién alcanzado se concentra en una canasta amplia de productos que, de acuerdo con el funcionario, están incluidos en los Anexos II y III de la orden ejecutiva de la Casa Blanca del 14 de noviembre de 2025.

¿Qué productos de Ecuador ingresarán con 0 % de arancel a Estados Unidos?

En ese listado constan productos de las exportaciones no petroleras de Ecuador. Entre ellos se encuentran:

Los pormenores: https://t.co/f5dhgzryhn pic.twitter.com/Pl6uMjWvcL — Diario Expreso (@Expresoec) February 15, 2026

Flores

Arándanos

Aguacates

Piñas

Banano

Plátano

Mangos

Café

Cacao en grano y procesado

Lomos de atún

Pitahaya

Yuca

Malanga

Jengibre

Uvillas

Palmito

Banano y plátano procesados

Oro

Cobre

Plomo y otros

Jaramillo explicó que el Acuerdo de Comercio Recíproco contempla específicamente la reducción a 0 % de la sobretasa del 15 % para los mencionados productos y otros, que no han sido aún detallados, y lo describió como un primer paso hacia un próximo Tratado de Libre Comercio (FTA), además de un vínculo relevante en la relación bilateral entre socios comerciales.

En términos de impacto, el ministro indicó que tras esta medida se estima un crecimiento anual promedio del 15 % de las exportaciones no petroleras a Estados Unidos hasta 2030, lo que implicaría duplicarlas hacia ese año.

¿Qué arancel pagarán el resto de productos ecuatorianos que ingresan a Estados Unidos?

Como referencia comparativa, Jaramillo señaló que Malasia logró reducir el arancel recíproco al 0 % para el 12 % de sus exportaciones a EE.UU. y, para el resto, del 25 % al 19 %. En el caso ecuatoriano, sostuvo que la reducción al 0 % cubre el 50 % de las exportaciones no petroleras, "con posibilidad de ampliación".

Además, recalcó que para el resto de productos ecuatorianos se mantiene el gravamen del 15 % con la posibilidad de reducción a 10 % con la eliminación del déficit total con Estados Unidos.

El Acuerdo de Comercio Recíproco Ecuador- Estados Unidos (ART) fue sellado tras nueve meses de trabajo técnico y ocho rondas de negociaciones, el mismo que se prevé firmar en las próximas semanas.

Los principales productos ecuatorianos que se exportan a Estados Unidos

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), hasta noviembre de 2025, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones ecuatorianas, con una participación del 18,2 % del total de sus ventas al exterior.

Ecuador exportó hacia ese mercado productos no petroleros y no mineros por $5.504 millones, de acuerdo con Fedexpor.

El principal producto ecuatoriano que compra Estados Unidos es el camarón: entre enero y noviembre de 2025 adquirió este crustáceo por $1.893 millones. Por esta razón, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, ha insistido en la necesidad de que el camarón cuente con preferencia arancelaria para mantener su competitividad, frente a otros mercados como el indio.

ACUERDO DE COMERCIO RECÍPROCO ECUADOR - ESTADOS UNIDOS:

1. BENEFICIOS INMEDIATOS: Asegurar reducción de sobretasa al 0 % para el 50 % de nuestras exportaciones no petroleras (aproximadamente US$ 3,200 Millones) y proporcionar un marco para inversiones bilaterales.

2.… pic.twitter.com/6wrxAesQeY — Luis Alberto Jaramillo (@LuisJaramilloOK) February 16, 2026

Otros de los principales productos exportados son el cacao ($840 millones), banano y plátano ($642 millones), flores ($318 millones) y frutas ($263 millones).

