EE. UU. elimina aranceles a la mitad de los productos que Ecuador exporta

El acuerdo establece reglas como barreras no arancelarias, los obstáculos técnicos al comercio y la propiedad intelectual

El ministro de Producción de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo (izquierda) en los diálogos para un acuerdo con Estados Unidos.

Un 50 % de las exportaciones de Ecuador tendrá preferencias al ingresar al mercado de Estados Unidos. Así lo dio a conocer ayer el ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, a través de su cuenta en la red social X. Este instrumento, agregó, constituye el primer acuerdo bilateral negociado de acceso a mercados entre ambas naciones en toda la historia de su relación comercial.

Sin ofrecer mayor detalles del listado de productos beneficiados, Jaramillo dio a conocer el alcance que tendrá el Acuerdo de Comercio Recíproco Ecuador- Estados Unidos (ART) sellado tras nueve meses de trabajo técnico y ocho rondas de negociaciones, el mismo que se prevé firmar en las próximas semanas.

El ART, señaló, establece un marco bilateral de cooperación económica y acceso a mercados, marcando un hito en la historia comercial entre Ecuador y Estados Unidos. “El tratado crea reglas claras en materias clave para el comercio bilateral. Incluye disciplinas sobre barreras no arancelarias, reglas de origen, facilitación y control aduanero, comercio electrónico y tecnología, obstáculos técnicos al comercio, propiedad intelectual y seguridad económica”, según Jaramillo. Además, contempla mecanismos de cooperación para enfrentar problemáticas como la pesca ilegal y la minería ilícita, así como espacios institucionales de diálogo permanente para profundizar el intercambio comercial y promover inversiones recíprocas.

Cuando Estados Unidos empezó a aplicar sobretasas, en abril del año pasado, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) mencionó varios de estos temas -hoy abordados por el nuevo acuerdo- como las barreras comerciales que Ecuador debía corregir.

En ese entonces, la USTR identificó obstáculos técnicos al comercio (OTC) en productos cosméticos y de uso personal, considerados como una restricción para poder venderlos en Ecuador. Se trata de medidas paraarancelarias que suelen aplicarse para proteger la industria local, como permisos sanitarios o licencias que no se otorgan a quienes las solicitan.

También se observó que Ecuador no estaría adoptando suficientes acciones para cumplir las normas de propiedad intelectual en la lucha contra el contrabando y la piratería, entre otros puntos.

Los pendientes que el ministerio debe aclarar

Tras el anuncio de ayer, el sector privado continúa en la expectativa de conocer el listado de productos que serán beneficiados con un 0 % de arancel, y qué pasará con otro 50 % de la oferta exportable, hoy con tasas del 15 % o más.

En noviembre del año pasado, EE.UU. ya había levantado la sobretasa a 105 productos, entre esos banano y cacao. En ese entonces según la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), esos productos representaban apenas el 35 % del valor total de las exportaciones que se van a Estados Unidos.

EXPRESO pidió estos y otros detalles de información al Ministerio de Industrias y Producción, no obstante, hasta ayer, la información fue escasa. Incluso el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Xavier Rosero, indicó que la autoridad todavía no ha entregado el detalle oficial de los productos que contarán con la preferencia arancelaria.

Los compromisos recíprocos entre Ecuador y EE. UU.



A diferencia de esquemas preferenciales unilaterales del pasado, como el Andean Trade Preference Act (1991) y el Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act (2002), el ART, dijo Jaramillo, establece compromisos recíprocos y mayor previsibilidad jurídica para ambas partes, consolidando un marco más estable para el comercio y la inversión. “La conclusión de este acuerdo refleja una política comercial orientada a la integración estratégica con los principales socios del país, fortaleciendo la seguridad jurídica, la atracción de inversiones y la inserción competitiva de Ecuador en el comercio internacional”, dijo.

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), hasta noviembre de 2025, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones ecuatorianas, con una participación del 18,2 % del total de sus ventas al exterior. Ecuador exportó hacia ese mercado productos no petroleros y no mineros por 5.504 millones de dólares, de acuerdo con Fedexpor.

El principal producto ecuatoriano que compra Estados Unidos es el camarón: entre enero y noviembre de 2025 adquirió este alimento por 1.893 millones de dólares. El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, ha insistido en la necesidad de que el camarón cuente con preferencia arancelaria para mantener su competitividad, frente a otros países como el indio.

Otros de los principales productos exportados son el cacao (840 millones de dólares), banano y plátano (642 millones), flores (318 millones) y frutas (263 millones).

