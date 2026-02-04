El boom del camarón ecuatoriano se ‘alimenta’ de mayor valor agregado

Otros mercados. A Europa se exportaron $ 1.689 millones, un 35,95 % más, impulsados por un mayor consumo de países como España, Francia e Italia.

Una mayor demanda y estabilidad de precios internacionales permitieron que el camarón ecuatoriano consolide su liderazgo como el producto no petrolero de mayor exportación de Ecuador. Según las cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), el sector terminó el año pasado con una facturación total de $ 7.474 millones, un 23 % más que en el 2024, ampliando la brecha de resultados con otros productos tradicionales como el banano o cacao.

El año pasado, China, con compras de $ 3.269 millones y una participación del 49,45 % continuó siendo el principal consumidor de este crustáceo; no obstante, no fue el país que reportó el mayor crecimiento en ventas (8%). Ese puesto lo ocuparon países como EE.UU., España, Francia, Italia con aumento en compras de hasta dos dígitos.

La exportación de flores por San Valentín caerá un 1% por aranceles de EE.UU. Leer más

La mayor facturación, observa José Antonio Camposano, presidente de la CNA, más que por mejora de precios debe atribuírsele a una mayor demanda en países que requieren producto de valor agregado. “En el 2025 llegamos a vender mucha más cola que en el 2024, y por tanto, como la cola es un producto que se vende a un precio superior, la facturación total tendió a ser superior”, explicó.

Este tipo de demandas se concentró en países como EE.UU., donde pese a regir una sobretasa del 15 %, Ecuador pudo colocar mayor volumen en libras y facturar 1.765 millones, un 34 % más. O Italia, que con $ 261 millones logró marcar un 40 % más en compras. “Si bien es cierto que Europa en gran medida compra camarón entero, hay mercados como el italiano que demandan colas y productos de valor agregado... Además de las colas, se envía camarón pelado o con ciertos cortes como mariposa, pinchos”, lo que implica que las empresas deban hacer una mayor inversión en contratación por mano de obra.

India, una amenaza

No obstante, esta bonanza en este y otros sectores puede verse afectada este año en un ciclo en que la política arancelaria internacional, marcada por las decisiones de Donald Trump, inyecta mayor incertidumbre en los mercados. De un momento a otro las condiciones de juego pueda cambiar, advierte Francisco Rivadeneira, exministro de comercio exterior, y cita como ejemplo la reciente decisión de EE.UU. de bajar la sobretasa del 50 % al 18 % a India, el principal competidor del camarón ecuatoriano, especialmente en producto con valor agregado.

Esta medida genera esperanzas en el sector exportador al creer que EE.UU. puede revisar a la baja también el arancel de Ecuador. No hacerlo, admite, Camposano, la oferta ecuatoriana pasaría a competir directamente con el camarón indio arriesgando parte del terreno que se ha ganado en el mercado estadounidense, que hoy acapara un 20 % del total de la oferta ecuatoriana. “Nuestra industria ha venido invirtiendo en valor agregado, pero lamentablemente, países como India, Tailandia, Vietnam tienen costos de camarón pelado muy inferiores que Ecuador. Eso a nosotros nos hace muy vulnerables, nos desplaza fácilmente”, dice.

Decenas de personas marchan contra aranceles en frontera con Colombia Leer más

Urge que Ecuador insista en la exclusión del camarón de la lista de productos que pagan sobretasa EE.UU., “de no lograrse, conseguir que la tasa país baje a niveles del 5%, 10% lo que nos da un escenario más aceptable”, señala el dirigente acuícola.

Para Rivadeneira es clave que la empresas sigan invirtiendo para diversificar su oferta, aprovechando la posibilidad que hoy se tiene para apuntar a nuevos mercados. “La pregunta es ¿Dónde más podemos ganar espacio para el camarón y el resto de nuestros productos estrella? Obviamente en países donde ya se está cerrando un acuerdo comercial, pero que no ha entrado aún en vigencia. Y ahí tenemos países como Corea del Sur o Canadá, donde nuestro camarón y otros productos tienen un enorme potencial”.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ