La Fed mantiene las tasas y dice que las repercusiones de la guerra son "inciertas"

Las tasas permanecen entre el 3,5 y el 3,75 %. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas se mantiene, según la Fed

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, habla después de que la Fed dejara sin cambios las tasas de interés.

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo este 18 de marzo de 2026 sin cambios los tipos de interés, que permanecen en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75 %, aunque aseguró que las repercusiones de la guerra con Irán son "inciertas".

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sostiene, en un comunicado publicado al término de su reunión de política monetaria de dos días de duración, que la incertidumbre sobre las perspectivas económicas "sigue siendo elevada" y que "las repercusiones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía de los Estados Unidos son inciertas".

"Los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha estado expandiendo a un ritmo sólido", añade el texto de la Fed, que, en lo referente a su doble mandato que aspira al pleno empleo y a una inflación de en torno al 2 %, aseguró que "la creación de empleo se ha mantenido baja y la tasa de desempleo ha variado poco en los últimos meses", mientras que "la inflación permanece algo elevada".

El último dato de subida de precios, correspondiente al mes de febrero, mostró una inflación subyacente del 2,5 % interanual, mientras que el informe sobre la situación del mercado laboral reveló que el mes pasado se destruyeron 92.000 empleos.

Trump presiona al organismo para que baje las tasas

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La decisión de la Fed de mantener sin cambios los tipos está en línea con lo anticipado por los mercados, pese a la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el banco central baje el precio del dinero.

Trump, que ha presionado al presidente del organismo, Jerome Powell, hasta niveles inéditos para que flexibilice la política monetaria, ha pedido una reunión de emergencia ante la crisis derivada de la guerra con Irán y el alza del petróleo, con el fin de abordar una bajada inmediata de los tipos de interés.

A horas de que se conozca la nueva decisión del banco central sobre los tipos de interés, el presidente de EE.UU. publicó "¿Cuándo 'Tardón' Powell va a bajar las tasas de interés?", en su red Truth Social, donde constantemente exige una bajada agresiva de los tipos y ataca a Powell, al que ha llegado a llamar "cretino" bajo el argumento de que con su 'lentitud' está afectando a la economía estadounidense.

Además, el Departamento de Justicia inició un proceso contra el economista por el sobrecoste de la renovación multimillonaria de la sede de la Fed, cuestionado por un juez federal en Washington, quien la semana pasada consideró nulas las citaciones judiciales contra Powell al dictaminar que la investigación tuvo motivaciones políticas.

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Powell defiende la independencia de la Fed

El presidente de la Fed, quien ha defendido la independencia del banco central, niega haber actuado de forma indebida y asegura que todo es un "pretexto" como consecuencia de que la entidad haya seguido sus propias evaluaciones económicas "en lugar de seguir las preferencias del presidente" estadounidense.

Powell, que acaba de presidir una reunión del FOMC por penúltima vez, tiene previsto abandonar el cargo en mayo, y el jefe de Gobierno estadounidense ha nominado a Kevin Warsh, exgobernador de la entidad, como su sustituto.

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