Pago de utilidades se acerca en Ecuador: cuánto se recibe y cuándo se cancela en 2026

Los pagos se deben realizar hasta el 15 de abril de cada año. Estos recursos representan un ingreso extra para los hogares

Las empresas de Ecuador, que generaron utilidades, deben pagar estos valores una vez al año a sus colaboradores.

En Ecuador, el pago de utilidades es un derecho laboral obligatorio para las empresas privadas que registran ganancias. Este beneficio, que representa un ingreso adicional clave para los hogares, se entrega cada año a los trabajadores bajo relación de dependencia, según establece el Código del Trabajo.

El pago de utilidades está establecido en el artículo 97 del Código del Trabajo, que dispone que las empresas deben distribuir entre sus trabajadores el 15 % de las utilidades líquidas generadas en el ejercicio fiscal. En este 2026, el pago corresponderá a las ganancias obtenidas en 2025.

Además, el artículo 105 de la misma norma fija el plazo para el pago, que debe realizarse hasta el 15 de abril de cada año, una vez efectuada la liquidación de utilidades.

¿Cómo se calculan las utilidades?

La norma establece también como se realiza la distribución de las utilidades, en empresas que generan estos recursos. El cálculo debe basarse en las utilidades líquidas, es decir, las ganancias después de impuestos y obligaciones.

El 15 % de las utilidades se divide en dos componentes:

El 10 % se reparte entre todos los trabajadores, en proporción al tiempo trabajado durante el año.

El 5 % restante se distribuye según las cargas familiares, como hijos menores de edad o con discapacidad.

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Esto implica que el monto final varía según la antigüedad del trabajador en el año fiscal y su situación familiar.

¿Quiénes reciben este beneficio?

Tienen derecho a utilidades los trabajadores en relación de dependencia del sector privado, siempre que la empresa haya generado ganancias.

En cambio, no reciben este pago:

Empleados del sector público

Trabajadores independientes

Personas que laboran en empresas sin utilidades

Operarios y aprendices de artesanos calificados

En los casos en que un trabajador no haya laborado todo el año en un empresa que generó utilidades, recibe un valor proporcional.

Plazos y obligaciones para las empresas

Las empresas que operan en Ecuador deben cumplir con el pago hasta este 15 de abril de 2026. En el caso de no realizar estos desembolsos, las empresas pueden afrontar posibles sanciones económicas impuestas por la autoridad laboral.

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