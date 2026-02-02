La baja arancelaria de India da esperanzas al camarón ecuatoriano en EE.UU.

El Gobierno de Trump decidió bajar la sobretasa del 50 % al 18 %. Ecuador espera igual suerte

El sector camaronero ecuatoriano observa con atención el reciente anuncio de reducción sustancial del arancel recíproco a India por parte de Estados Unidos (del 50 % al 18 %), una decisión que, aunque beneficia a su principal competidor, también abre una ventana de esperanza para que Ecuador negocie mejores condiciones comerciales en ese mercado estratégico.

A pesar de estas dificultades, Ecuador viene siendo uno de los mayores proveedores de camarón a Estados Unidos, una posición que ahora podría estar bajo presión. India, que continúa siendo el primer proveedor, podría incrementar aún más su fortaleza en este mercado si mantiene aranceles más bajos que Ecuador.

Desde el 7 de agosto de 2024, el camarón ecuatoriano enfrenta una sobretasa arancelaria del 15% para ingresar a Estados Unidos. Esta medida, sumada a otros recargos correspondientes a derechos compensatorios derivados de la investigación por supuestos subsidios al sector, acumula una carga arancelaria total de hasta 18,78%.

El presidente de la CNA, José Antonio Camposano, reacción sobre el hecho en su cuenta de X. "El reciente anuncio de una reducción sustancial del arancel recíproco a India refuerza la importancia de que Ecuador continúe las negociaciones para alcanzar el mejor tratamiento posible para su oferta exportable en EE.UU.".

La autoridad gremial enfatizó que aprovechar todas las oportunidades de negociación es clave para consolidar y ampliar el espacio ganado en ese destino estratégico.

Según la CNA, la industria acuícola cerró el año pasado con $ 7.474 millones, un 23 % más de ingresos. Del total facturado, 1.765 millones provinieron de EE.UU.

El alto costo de un arancel

En agosto del año pasado, la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) estimó que el costo total de esta sobretasa para el sector camaronero en 2025 alcanzaría los $ 170 millones, una cifra que amenaza seriamente la competitividad de una industria que representa el 30% de las exportaciones no petroleras ecuatorianas a Estados Unidos.

El modelo de negociación bajo el esquema DDP (Delivered Duty Paid o Entregado con Derechos Pagados) implica que los exportadores ecuatorianos deben asumir directamente el costo de los aranceles, lo que reduce significativamente sus márgenes de ganancia y pone en riesgo miles de empleos en la cadena productiva.

El sector camaronero ecuatoriano espera que el gobierno intensifique las gestiones diplomáticas y comerciales con Washington para lograr condiciones arancelarias más favorables, que permitan mantener la competitividad frente a competidores asiáticos y preservar una industria vital para la economía nacional.

