Mario Casas habla del estigma de “quitarse la camiseta” en su carrera

El actor español reflexiona sobre la etiqueta que marcó sus inicios y cómo terminó influyendo en su trayectoria artística

El actor español Mario Casas lleva más de quince años siendo uno de los rostros más populares del cine de su país. En una reciente entrevista concedida a la revista ICON de El País, el intérprete habló con franqueza sobre la imagen que marcó sus primeros años en la industria.

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Casas reconoce que durante mucho tiempo se le encasilló como “el actor que se quitaba la camiseta”, especialmente después del éxito de Tres metros sobre el cielo. Lejos de renegar de esa etapa, el actor asegura que aquella etiqueta también le abrió puertas: “Se me puso la etiqueta del actor que se quitaba la camiseta, pero gracias a ella he seguido trabajando”.

Más allá de la fama

En la misma conversación explicó que, cuando empezó a hacerse famoso gracias a la serie Los hombres de Paco, las críticas en foros de internet llegaron a generarle inseguridad sobre su trabajo. Con los años ha aprendido a protegerse de esas opiniones y a centrarse en su crecimiento artístico.

El actor confesó que le resulta difícil verse en pantalla porque tiende a analizar cada detalle de su actuación y a juzgarse con dureza. Por eso reconoce que muchas veces prefiere no ver las películas que protagoniza o hacerlo con cierta distancia, ya que el proceso puede resultarle incómodo.

Hoy asegura que su mayor motivación es seguir evolucionando como actor, asumir papeles distintos y buscar proyectos que lo saquen de su zona de confort, una forma, dice, de ponerse constantemente a prueba y seguir creciendo dentro de la industria.

Algunas de sus películas más representativas

A lo largo de su carrera, Casas ha participado en numerosos títulos que marcaron distintas etapas de su trayectoria:

Tres metros sobre el cielo (2010)

Tengo ganas de ti (2012)

Grupo 7 (2012)

Palmeras en la nieve (2015)

Adiós (2019)

No matarás (2020), por la que ganó el premio Goya a mejor actor.

Su trabajo más reciente

En los últimos años el actor ha buscado personajes más complejos. Uno de ellos es el protagonista de Muy lejos (2025), un drama sobre un hombre que decide quedarse en Países Bajos tras sufrir un ataque de pánico, papel que le valió premios y reconocimiento en festivales.

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Además, Casas protagoniza el thriller internacional Zeta, donde interpreta a un agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el servicio de inteligencia de España, que investiga una misión del pasado, un proyecto que confirma su interés por explorar nuevos géneros dentro del cine contemporáneo.

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