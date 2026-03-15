Zendaya sorprende al colarse en una boda y vuelve a desatar rumores de su matrimonio

La actriz apareció sin aviso en una boda en Las Vegas y el momento viral volvió a encender rumores sobre su vida sentimental

Cuando los invitados pensaban que la ceremonia sería un recuerdo íntimo entre familiares y amigos, ocurrió algo inesperado: Zendaya apareció en medio de una boda en Las Vegas… sin estar en la lista de invitados.

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El momento ocurrió durante un evento especial en una capilla de la ciudad. La actriz entró discretamente por una puerta lateral, saludó a los presentes y terminó convirtiéndose en la sorpresa de la noche.

Lejos de incomodar a los novios, su presencia transformó la ceremonia en una anécdota que los invitados difícilmente olvidarán. Incluso llegó a participar activamente: aplaudió durante el enlace, se tomó fotos con los recién casados y firmó como testigo en el acta matrimonial.

Aunque el episodio pareció una escena sacada de una comedia romántica, en realidad formaba parte de la promoción de la película The Drama, un filme en el que la actriz comparte protagonismo con Robert Pattinson y que gira justamente en torno a una historia de pareja y matrimonio.

Pero lo que más llamó la atención no fue solo su aparición inesperada. Muchos asistentes y seguidores en redes se fijaron en un detalle: Zendaya llevaba un anillo dorado en el dedo anular. Ese pequeño accesorio reavivó los rumores sobre una posible boda secreta con el actor Tom Holland, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

Así, lo que empezó como una simple sorpresa para una pareja anónima terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Y, como suele ocurrir cuando Zendaya aparece en escena, la historia mezcló glamour, curiosidad y un toque de misterio que sigue alimentando las conversaciones en internet.

Vestida para la velada

Para la inesperada aparición, Zendaya eligió un look llamativo y elegante compuesto por un corsé dorado con escote corazón y efecto drapeado, combinado con una falda de seda con volantes en varios niveles que aportaba movimiento y dramatismo.

El conjunto pertenecía a la casa de moda Louis Vuitton, específicamente a su colección primavera de 2004, una pieza vintage seleccionada por su estilista habitual, Law Roach. La actriz completó el atuendo con tacones de Christian Louboutin y un brazalete de Cartier.

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