Sarah Michelle Gellar confirma que el regreso de Buffy no seguirá adelante

La actriz habló sobre el proyecto que buscaba revivir la historia de la cazavampiros, pero que finalmente no continuará

Durante años, los seguidores de Buffy the Vampire Slayer soñaron con volver a ver a la legendaria caza vampiros en pantalla. Esa posibilidad tomó forma cuando Sarah Michelle Gellar confirmó que participaría en un nuevo proyecto televisivo ambientado en el mismo universo de la serie que marcó a toda una generación a finales de los años noventa.

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La idea era una continuación de la historia, ambientada décadas después del final original. En esta nueva etapa aparecería una nueva cazadora de vampiros, mientras el personaje de Buffy Summers regresaría con un papel más reducido, como figura experimentada dentro del universo narrativo.

El proyecto también contaba con un equipo creativo de gran peso en la industria. El episodio piloto fue dirigido por la cineasta ganadora del Óscar Chloé Zhao, mientras que el guion estubo en manos de las guionistas Nora Zuckerman y Lilla Zuckerman. Entre los productores ejecutivos figuraba además Dolly Parton, cuya productora participó también en la serie original.

Sin embargo, pese a la expectativa generada entre los fans, el proyecto finalmente no continuará. La plataforma que desarrollaba la serie decidió no avanzar después de la realización del piloto, la misma actriz lo reveló en un video colgado en su cuenta de Instagram.

Aun así, la conversación generada en torno al proyecto demuestra que, más de dos décadas después, Buffy Summers sigue siendo uno de los personajes más influyentes de la televisión contemporánea.

Trama de la serie

Conocida en Latinoamérica como Buffy, la cazavampiros, cuenta la historia de una adolescente aparentemente normal que descubre que ha sido elegida para combatir fuerzas sobrenaturales. Interpretada por Sarah Michelle Gellar, Buffy Summers debe enfrentar vampiros, demonios y otras criaturas oscuras mientras intenta llevar una vida escolar y social como cualquier joven.

Con la ayuda de sus amigos y de su mentor, la protagonista lucha contra el mal que emerge en Sunnydale, una ciudad construida sobre una “Boca del Infierno”. La serie mezcla acción, humor, drama y temas adolescentes, y con el tiempo se convirtió en una producción de culto que marcó la televisión de finales de los años noventa y principios de los 2000. Se emitió de 1997 a 2003, con un total de siete temporadas.

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