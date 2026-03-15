Odisea Brewing, donde la cerveza artesanal se vuelve experiencia

Con sus dos espacios: El Barco y La Cava, forman parte de la movida nocturna entre brindis, gastronomía y eventos.

Se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan algo más que una cerveza.

En Guayaquil hay un lugar donde las de la cerveza se mezclan con la brisa del río Guayas. Es Odisea Brewing, que entre luces cálidas y mesas llenas se ha convertido en un verdadero epicentro de cultura cervecera.

Su primer espacio, conocido como El Barco, funciona como el buque insignia de Odisea: un lugar donde la gente llega a descubrir estilos de cerveza artesanal, compartir con amigos y dejar que la noche avance entre música y brindis frente al río.

Allí la cerveza no solo se bebe: se cuenta. La marca construye su universo alrededor de la figura de un capitán viajero que, en cada travesía, se encuentra con personajes que terminan convirtiéndose en estilos. Kraken, Kanaloa, Hydra, Blackbeard y Sirena forman parte de ese imaginario que mezcla aventura, mitología y mar.

Con el tiempo, ese universo cervecero también creció en experiencias. El espacio comenzó a sumar ferias, colaboraciones gastronómicas y eventos culturales. Esto hizo que recibieran entre 900 y 1200 personas por noche los viernes y sábados.

Ese crecimiento llevó a expandir la travesía con un segundo destino: La Cava, ubicado en Sol Plaza, Samborondón. Si El Barco representa el viaje, La Cava simboliza el camarote del capitán. Allí la propuesta gastronómica incluye platos de autor pensadospara compartir y maridar. Juntos, ambos espacios dibujan la esencia de Odisea Brewing: un lugar donde la cerveza es apenas El punto de partida.

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El corazón de Odisea

Detrás de cada vaso servido hay un trabajo que ocurre lejos de la barra: la planta de producción. Actualmente Odisea Brewing tiene una capacidad instalada de aproximadamente 25.000 litros al mes. “Con ese volumen nos ubicamos entre las diez cervecerías artesanales más grandes del país”, explica Galo Batallas, jefe de planta.

Todo se produce con ingredientes seleccionados y recetas que resaltan las características de cada estilo. Así, por ejemplo, Kraken presenta notas de frutas tropicales; Blackbeard, matices de café y avena; Kanaloa, un perfil frutal con mango; mientras Hydra y Sirena destacan por ser cervezas más ligeras y refrescantes.

En la planta producen hasta 25.000 litros de cerveza artesanal al mes. Fotos: Miguel Canales

Entre las propuestas más intensas está La Berserker, que es la cerveza mas alcohólica, elaborada especialmente para el Festival Vikingo llamado igual esa cerveza, una celebración inspirada en el espíritu del Oktoberfest pero con la identidad de Odisea.

El equipo también mira hacia el futuro. “Queremos seguir innovando y ampliando el portafolio para lanzar nuevas cervezas de manera periódica, explorando distintos estilos y sabores”, añade Batallas.

Más que cervezas

La propuesta gastronómica también forma parte de la experiencia. “La idea es que la comida acompañe a la cerveza y que todo esté pensado para compartir”, comenta Ricardo Andrade, jefe de Alimentos y Bebidas. Mientras El Barco mantiene una carta más ligera para picar entre conciertos y brindis, La Cava, en Samborondón, apuesta por platos de autor pensados para el maridaje.

Uno de los favoritos del público es la hamburguesa La Cava, preparada con carne 100% angus, demi-glace de res, quesos emmental y holandés, y cebollas glaseadas en pan japonés.

Como parte de los eventos, han invitado a su cocina a chefs de otros restaurantes para hacer colaboraciones. Por ejemplo, con Comal, Sfoglia y Noa de Olón. “Lo que queremos es que la cerveza también dialogue con otras propuestas culinarias”, resume.

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A todo ritmo

La propuesta también se construye alrededor de la cultura. Con el tiempo, el espacio ha sumado conciertos, ferias y encuentros que lo han convertido en un punto de reunión para distintas escenas creativas de la ciudad. “Queremos que el lugar funcione como un punto de encuentro para músicos, DJ’s, artistas y público”, explica Ana María Luque, gestora cultural de Odisea.

La agenda incluye actividades que ya se han vuelto parte de su identidad, como el Club de Jazz, los Jueves de Rock con homenajes a distintos géneros y épocas además de ferias de arte, festivales de tatuajes y noches de salsa como Candela en el Barco. En total, el espacio organiza entre 10 y 12 eventos al mes.

Guía rápida

El Barco: En Av. Benjamín Carrión, Guayaquil. Abrió en 2021, y allí se realizan la mayoria de conciertos con enfoque tropical, karaoke y eventos culturales.

La Cava: En Sol Plaza, Samborondón. Inaugurado en 2025 con una propuesta gastronómica más amplia y se realizan eventos de rock y jazz.

Tours y cata: Experiencias en la fábrica que incluyen degustaciones de distintas cervezas y piqueos junto a recorridos explicativos del proceso de elaboración.

Barra: Además de sus estilos de cervezas, ofrecen: 4 cocteles de autor y 4 cocteles preparados con cerveza.

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