César Farías vs Gavilánez protagonizan la primera polémica tras Barcelona SC vs City

El empate entre Barcelona SC y Guayaquil City dejó más que un resultado: el primer cruce verbal de LigaPro entre entrenadores

El empate sin goles entre Barcelona SC y Guayaquil City en el estadio Estadio Christian Benítez dejó algo más que un punto para cada lado. También abrió la primera polémica entre entrenadores en la temporada 2026 de la LigaPro. El técnico amarillo, César Farías, con evidente molestia, especialmente por una jugada que consideró penal y que, tras revisión del VAR, no fue sancionada y Pool Gavilánez luego respondió.

“Perdimos dos puntos y estamos furiosos. Ojalá City juegue así todos los partidos y que sean siempre bravos, porque ser bravo solo aquí no sirve”, expresó el estratega venezolano.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y provocaron la reacción del técnico ciudadano, Pool Gavilánez, quien respondió con firmeza en sus redes sociales. “Con el respeto que se merece Farías, los guayaquileños somos bravos donde sea. Ya nos irá conociendo”, afirmó.

El duelo entre Barcelona SC y Guayaquil City termina en empate. BARCELONA SC

El VAR y el penal fue el tema de los entrenadores

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Farías también cargó contra el sistema de videoarbitraje. “No puedo entender que el VAR llame al árbitro y no haya penal. La trayectoria del balón era gol. Cuando lo llaman es porque consideran que la jugada merece revisión”, explicó.

Incluso cuestionó la decisión final del juez.

“El VAR analiza la jugada con calma, con todas las repeticiones. No puede ser que después de eso no se sancione. Nos vamos incómodos y molestos”, insistió.

Por su parte, Gavilánez intentó bajar la tensión al referirse al arbitraje.

“El VAR está para que existan menos errores. No tengo mucho que decir”, comentó, aunque aprovechó para destacar la actuación del arquero José David Contreras, una de las figuras del encuentro.

Barcelona SC sacó un punto al Guayaquil City en el Capwell. Miguel Canales

Además, el entrenador de City aseguró que su equipo nunca se sintió dominado.

“Barcelona lanzó muchos centros, pero lo teníamos controlado. Lo que faltó fue convertir el penal; de haberlo hecho, habríamos ganado”, concluyó.

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