Toque de queda Durán: FF.AA. destruyeron estructura usada para retener secuestrados

Durante el toque de queda, Fuerzas Armadas y Policía emprendieron operativos contra estructuras criminales

Militares del Fuerte Patria junto con la policía realizaron un operativo verificando el cumplimiento de un toque de queda pasado.

Durante la primera jornada del toque de queda en cuatro provincias del país, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas intervinieron viviendas desde las cuales, según las autoridades, operaban estructuras criminales. En Durán se allanó una casa que pertenecía a un cabecilla que permanece detenido en la cárcel de El Encuentro.

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“Con información de inteligencia, personal militar ejecutó una intervención en una vivienda ubicada en el sector El Arbolito, utilizada como punto estratégico de vigilancia por integrantes del grupo de delincuencia organizada CK”, informó el Ministerio de Defensa este 16 de marzo de 2026.

Lo que llamó la atención de la intervención fue que el inmueble estaba vinculado a alias ‘Bob Marley’, cabecilla de los Chone Killers, detenido en diciembre de 2025. Él permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro, en Santa Elena.

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“En el lugar se identificó infraestructura tecnológica empleada para controlar accesos y movimientos en el sector, considerado un área hiperfocalizada de violencia dentro del cantón”, señaló el Ministerio de Defensa.

Cámaras de vigilancia operadas desde la casa de ‘Bob Marley’

Como parte del operativo, las autoridades encontraron cámaras de videovigilancia tipo bala y domo. También hallaron equipos de comunicación y transmisión de señal, módems de internet, un repetidor de señal, router, DVR, cableado coaxial y reflectores. Además, se decomisaron armas blancas, municiones de diferentes calibres y sustancias sujetas a fiscalización.

“Todo este sistema era utilizado por la estructura criminal para monitorear y controlar los accesos estratégicos del sector”, explicó Defensa.

Otra vivienda intervenida

En el sector de Fincas Delia, también en Durán, las fuerzas del orden ubicaron otra vivienda que era utilizada para retener a víctimas de secuestro y extorsión. La propiedad también se atribuyó a integrantes del mismo grupo de delincuencia organizada Chone Killers.

“En el lugar se identificó una estructura improvisada construida con caña y madera, utilizada como sitio clandestino de cautiverio”, informaron las autoridades.

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En esta nueva etapa de la Ofensiva Total, y de acuerdo a la medida dispuesta del toque de queda, las @FFAAECUADOR, se alistan para desplazarse a los puntos de control en la ciudad de… pic.twitter.com/HlRuV6sv0W — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) March 16, 2026

Esa infraestructura fue destruida con la intervención de personal especializado en demoliciones de las Fuerzas Armadas.

Primera noche del toque de queda

Desde las 23:00 del 15 de marzo de 2026 arrancó el toque de queda en cinco provincias del país. La medida responde a una nueva etapa de intervención en la lucha contra la inseguridad, según el Gobierno Nacional.

El ministro del Interior, John Reimberg, junto al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, supervisan el monitoreo de cámaras en Guayaquil. x: @JohnReimberg

Minutos después del inicio de la restricción a la libre movilidad, los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, anunciaron que en las cuatro provincias se realizarían megaoperativos.

“75.000 miembros de las fuerzas del orden estarán desplegados ejecutando operativos simultáneos con Inteligencia, control territorial y acciones focalizadas contra las estructura criminales”, manifestó Reimberg.

Por su parte, Loffredo explicó que las operaciones son de alta complejidad, con presencia coordinada en tierra, aire y mar. El objetivo, dijo, es recuperar progresivamente los espacios tomados por las mafias.

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