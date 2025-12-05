Golpe a los ChoneKillers: detención de alias Bob Marley debilita estructura en Durán

Una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2025 derivó en la captura de alias Bob Marley

Una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2025 derivó en la captura de Gutenberg Andrés Rodríguez Zambrano, alias Bob Marley, identificado por la Policía Nacional como un objetivo de alto valor y presunto cabecilla de la estructura criminal ChoneKillers que opera en Durán y otras ciudades del Litoral.

Según la investigación, la víctima —cuyo nombre se mantiene en reserva— fue interceptada por dos motocicletas mientras se desplazaba por ese cantón. Los ocupantes lo obligaron a descender del vehículo y se lo llevaron con rumbo desconocido. Cerca de las 14:00 de ese mismo día, la denunciante recibió mensajes de WhatsApp desde un número desconocido en los que se exigía un pago de $50.000 a cambio de su liberación.

La operación policial se ejecutó este 2 de diciembre en el sector de Playas, donde fue localizado alias Bob Marley. En el sitio se incautaron armas, municiones, droga y varios teléfonos celulares, incluido el número desde el cual se habría negociado el rescate. Las autoridades investigan si la víctima del secuestro fue trasladada hacia esa zona, pues aún no ha sido ubicada.

En un operativo, la Policía Nacional detuvo a Jorge Wilmer, alias El Chino, señalado como presunto financista de Los Chone Killers. Cortesía

Alias Bob Marley operaba como negociador y operador

De acuerdo con información de inteligencia, Rodríguez Zambrano operaba como negociador y operador armado en el norte de Durán, particularmente en el sector El Arbolito. También sería socio de alias Negro Tulio, quien permanece recluido en la cárcel La Encuentro.

La intervención estuvo a cargo de las unidades UNACE y DINASET, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia. El Ministerio del Interior, John Reimberg, señaló que se trata de “un golpe importante contra las estructuras criminales que operan en Durán, Guayaquil y Playas”.

Varios de los aprehendidos en operativos paralelos ya recibieron prisión preventiva, mientras se espera la audiencia de alias Bob Marley para concretar su traslado a la cárcel La Encuentro. John Reimberg confirmó que la detención fue posible gracias al seguimiento del caso de secuestro y reiteró que continúan las tareas de búsqueda para localizar a la víctima.

