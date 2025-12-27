Correísmo presentará pedido de juicio contra Godoy el lunes

La asambleísta del correísmo, Viviana Veloz, dijo que buscan interpelar a Mario Godoy por la “presión” a los jueces

El correísmo quiere poner en evidencia al Gobierno. La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, anunció este 26 de diciembre de 2025 que su bancada presentará la solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, el último lunes de diciembre.

“Tenemos planeado presentar esta solicitud de juicio político máximo el lunes. El caso de Godoy no es un escándalo aislado, es una suma de denuncias que no son inconexas, es un patrón sistemático de presiones e interferencias en la justicia, sostenido por la complacencia del poder político”, dijo la excoordinadora de la RC en Radio Pichincha.

Lo hizo en referencia a la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien recibió presiones del exdirector de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, para fallar a favor del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan en el caso Euro 2024.

Además, Veloz criticó el proceso que permitió a Godoy llegar a la Judicatura. “Cuando se ve cómo fue el concurso para designarlo, el rompecabezas nos lleva a Carondelet”, manifestó.

Sin embargo, fue Augusto Verduga, exvocal de la denominada Liga Azul (correísmo), quien dejó su licencia de paternidad en 2024 para allanar el camino y que Godoy ocupe la presidencia del CJ.

Veloz culpa al Ejecutivo

Según Veloz, la propuesta de juicio buscaría exponer la postura del régimen. “Si el CAL (Consejo de Administración Legislativa) no califica la solicitud y la archiva, como lo hizo en contra del exministro de Salud, Jimmy Martín, estaremos frente a algo claro: el Ejecutivo protege tentáculos del narcotráfico”, sostuvo.

Proceso Según Veloz, entregarán el pedido el mismo día en que fue convocada por la Fiscalía a rendir versión en la investigación en su contra por supuesta traición a la patria.

