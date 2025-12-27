Izquierda Democrática: ¿sobrevive tras la muerte de Rodrigo Borja?

Cinco voces, una de ellas histórica, hablan sobre el futuro del partido naranja

En la avenida Polonia y Vancouver, norte de Quito, queda la sede de la Izquierda Democrática.

Pam / pam / para para/ pam/ pam/ pam/ pam/ pam... Así sonaba el jingle que terminó por convertirse en la identidad sonora de la Izquierda Democrática. A mediados de los años ochenta, Marco Ordóñez, entonces militante, impulsó la creación de la melodía, compuesta por un músico español. Décadas después la pregunta es: ¿se apagó para siempre o volverá a oírse?

El fallecimiento de Rodrigo Borja, expresidente de la República y su máximo líder, lleva a reflexionar en torno a si la Izquierda Democrática (ID) sobrevive de forma artificial o si también dejó de respirar. En las elecciones de febrero, con Carlos Rabascall, quien hasta se afilió, el partido no tuvo suerte. No sacó ni el 1 % de los votos (llegó al 0,22 %) y no consiguió ni un escaño en el Legislativo.

¿La ID está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)? El exdiputado Patricio Jijón Larco, muy cercano al doctor Borja, espera que no. “El legado de Rodrigo Borja debería ser bien interpretado. Una democracia robusta requiere partidos políticos ideológicos, con planes de gobierno, escuelas de capacitación y una sólida estructura nacional”.

Jijón reitera que se niega a considerar que “una operación que se inició en los años setenta pueda morir. Hay que volver a llevar a todos los rincones del Ecuador el mensaje de cambio, de progreso, de compatibilidad entre justicia social con libertad, nuestro principio”.

¿Qué opina Wilma Andrade sobre la Izquierda Democrática?

Desde España, donde fue designada embajadora por Daniel Noboa desde enero de 2024, Wilma Andrade contesta que la ID estuvo en UCI en el 2009, año en el que perdió su registro.

“En el 2016 refundamos el partido, luego de una ardua lucha, que lideré junto a cientos de militantes en todo el país. Tuvimos el férreo apoyo de Rodrigo Borja, cuyos ideales y ejemplo son imperecederos”, manifiesta.

Andrade anota que en su presidencia la ID, con un innovador pensamiento, se convirtió en la tercera fuerza política del Ecuador en el 2021. Se refiere al cuarto lugar obtenido por Xavier Hervas, su candidato presidencial. Hubo 16 postulantes y él logró el 15,68 % de los votos. Además consiguieron 18 curules.

Un partido muere cuando se pierde la visión, valores y principios que lo impulsaron. Si vuelven a ellos y retoman el rumbo con compromiso y trabajo, puede sobrevivir. Wilma Andrade/ Expresidenta de la ID

Los problemas del partido

“Lamentablemente ingresaron al partido y dimos espacio de representación, errores que asumo, a personas vanidosas que solo querían sobresalir políticamente, y a otros que antepusieron sus intereses sobre los de la organización política, sumado a conflictos internos”, admite Andrade, por lo que señala que se bloqueó la ilusión de muchos y de ahí los resultados. Consultada, Andrade señala que no ve líderes que puedan sacar adelante a la ID.

La visión de Analía Ledesma, presidenta

Otra es la visión de dirigentes como la presidenta Analía Ledesma. Ella sostiene que ante el fracaso de otros movimientos políticos, por la polarización que vive el Ecuador, la ID es la opción.

“Todos hablamos de socialdemocracia y estamos sumando apoyos. Esperamos que avance el proceso de la convención nacional para elegir a nuevas autoridades, con la convocatoria para que los mejores cuadros se incorporen, también de cara a las seccionales”.

¿Qué debe pasar luego del fallecimiento de Rodrigo Borja?

Patricio Jijón Larco, quien fue secretario, director provincial y miembro del consejo directivo nacional, recuerda a Borja. “Un político de su brillo intelectual, no sé si se repita. Pero en Ecuador sí existen ecuatorianos que aman el país y que tienen la preparación para ofrecer un camino diferente”.

Larco anhela que la muerte de este político tan respetado sacuda cívicamente a los ecuatorianos. ¿Para qué? “Para que busquemos estructuras políticas, partidos de verdad. Ecuador está haciendo agua por todos los costados. Ahora, más que nunca, necesita de partidos como la ID. Creo que ese es el legado más importante que deja un líder de la dimensión del doctor Borja”.

Hay una carencia de valores y de liderazgo. Se ha perdido el norte, que debería ser la preocupación por los problemas del ciudadano. Se extraña a la llamada partidocracia. Patricio Jijón Larco/ exdiputado y ex dirigente de la ID

El alcalde de Cuenca habla sobre la Izquierda Democrática

Christian Zamora, alcalde de Cuenca, dice que “Ecuador ha reconocido el valor de Borja”. Opina que no solo la ID está en crisis, sino todos los partidos.

“Se nos ha llevado a una suerte de bipartidismo y por eso estamos de tumbo en tumbo. La muerte de nuestro fundador nos lleva a buscar reunificar el partido, que está lejos de extremistas, pues creemos en la justicia social y promovemos el desarrollo con el sector privado. Impulsamos la renovación, para ser una opción, con un nuevo liderazgo”.

No ha descartado ser candidato para presidir el partido. Aunque hasta ahora el único inscrito es Marcos Dueñas, de Manabí.

Un tributo para Rodrigo Borja: Elvis Herrera

Elvis Herrera, secretario nacional, asegura que la partida de su líder ha permitido ver lo que significa la ID para el país. “Nos encaminamos al 2027. El mejor tributo será mantener su legado y caminar con fuerza para las elecciones seccionales. Estamos configurando cuadros idóneos, que representen lo que él simbolizó. Tenemos líderes, pero estamos abiertos si confluyen en este proyecto político”.

Contexto

Causa de conflicto ha sido la decisión de un grupo de militantes de apoyar al correísmo. En las presidenciales 2025, un sector no respaldó al candidato.

