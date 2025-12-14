Izquierda Democrática suspendió su convención para elegir a su nueva directiva

El partido Izquierda Democrática realizó su convención en Portoviejo. Fijará otra fecha para elegir a su nuevo presidente

Militantes y delegados de la ID se reunieron en Portoviejo para realizar la convención del partido.

Los militantes y delegados provinciales de la Izquierda Democrática (ID), lista 12, realizaron la convención de la organización política el sábado 13 de diciembre de 2025, en el salón de la delegación provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Portoviejo, provincia de Manabí.

La reunión se desarrolló de forma presencial y virtual, con lo que el partido naranja cumplió con la primera fase del acto político. Sin embargo, el encuentro fue suspendido.

Ahora, la ID deberá establecer en qué fecha retomará la convención para efectuar la etapa electoral de la reunión, la cual concluirá con la elección de la nueva directiva nacional.

Según informó la Izquierda Democrática este 14 de diciembre, la designación de sus nuevos representantes no se efectuó el mismo sábado para otorgar tiempo al CNE, de forma que el organismo concluya con "el registro de la documentación requerida para el proceso" interno.

La ID designará a más de 10 representantes del partido

El encuentro de la ID se efectuó, luego de que la presidenta del partido, Analía Ledesma, convocó el pasado 25 de noviembre a que los simpatizantes asistan a la convención para elegir al nuevo presidente nacional, cinco vicepresidentes nacionales, así como a los vocales de los consejos de Ética, Electoral y de Fiscalización de la organización política.

A la militancia y pueblo ecuatoriano: pic.twitter.com/uA9B4XNve4 — Izquierda Democrática (@ID12Ecuador) December 14, 2025

La ID busca renovar a sus autoridades nacionales para conformar a sus cuadros con miras a participar en las elecciones seccionales de 2027, en las que la ciudadanía elegirá a los nuevos alcaldes, prefectos, concejales y demás autoridades locales de las provincias y ciudades.

