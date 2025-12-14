Abogado de Aquiles Álvarez sobre posible allanamiento: "Detrás está la Judicatura"

El abogado Ramiro García habla con EXPRESO sobre la alerta que hizo el alcalde Álvarez previo al juicio del caso Triple A

En declaraciones para EXPRESO, el abogado Ramiro García, defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, calificó como un acto de amedrentamiento y una intromisión política el posible allanamiento alertado este 14 de diciembre de 2025 por Álvarez. Además, brindó detalles sobre los entretelones de la posible intervención a la defensa del alcalde.

A través de su cuenta de X, el alcalde Álvarez alertó y señaló directamente a la fiscal Ivonne Proaño sobre un posible allanamiento contra sus abogados (entre ellos Ramiro García) previo a la audiencia de juicio del caso Triple A, adelantada para la víspera de Navidad, en el que está procesado por la presunto tráfico de combustibles.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, alertó sobre amenazas a sus abogados, previo a la audiencia del caso Triple A, programada para la víspera de Navidad, donde está procesado por la presunta venta ilegal de combustibles.👉 https://t.co/UcFq9cRrgn pic.twitter.com/9MivNtkicG — Diario Expreso (@Expresoec) December 14, 2025

Allanamiento a abogados de Álvarez: una posibilidad no descartada

Según explicó García a este Diario, la alerta sobre un posible allanamiento a la defensa no se origina en el caso Triple A, sino en la investigación por lavado de activos en la que el alcalde Aquiles Álvarez también es señalado por la Fiscalía General del Estado. Aunque aclara que aún no se ha concretado la orden de allanamientos, señala que conocen de la existencia de la intención de hacerlo.

"La fiscal (Ivonne) Proaño es quien lleva el caso de lavado de activos en contra del alcalde de Guayaquil. Entendemos que es dentro de esa investigación previa que se ha planteado la posibilidad del allanamiento a los abogados. Lo que obviamente nos parece una barbaridad que no tiene no tiene pies ni cabeza", comenta y señala que son tres los abogados que conforman el estudio jurídico que representa al alcalde Álvarez.

García señala que amenaza intenta vulnerar la defensa de Álvarez

De acuerdo con el abogado Ramiro García, la posibilidad del allanamiento a la defensa del alcalde Aquiles Álvarez previo a la audiencia de juicio del caso Triple A denota la intención de querer vulnerar el derecho a la defensa del alcalde. "Claramente se enmarca en una estrategia de amedrentamiento a tanto al alcalde como a sus abogados", acotó.

García también recuerda que esta no es una estrategia nueva: "Lo que se está pretendiendo con esto es afectar el derecho a la defensa del señor Aquiles Álvarez. Se ha utilizado varias veces en casos de interés del Gobierno. Recordemos en el caso del hijo de la la señora exvicepresidenta de la República, Verónica Abad, fueron contra los abogados, contra el equipo de abogados y inclusive alguno alguno terminó privado de libertad".

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es investigado por la Fiscalía General del Estado por presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles. Flor Layedra Torres

Triple A: juicio a vísperas de Navidad vulnera derechos de procesados

Por otro lado, el abogado defensor de Aquiles Álvarez sostuvo que la posibilidad de un allanamiento a la defensa del alcalde estaría relacionada con la decisión de adelantar la audiencia de juicio del caso Triple A para el 24 de diciembre de 2025, en vísperas de Navidad. “Esto vulnera el derecho a la defensa, considerando que prácticamente el 100 % de los procesados no reside en Quito. Se les obliga a trasladarse a la capital en Navidad para ejercer su derecho a la defensa”, señaló.

En ese sentido, el abogado García señaló que llegan a la audiencia de juicio con la expectativa de que se haga justicia, aunque con desconfianza frente a los hechos recientes. “Claramente, quien está detrás de esto es el Consejo de la Judicatura. Esto contradice la independencia que debería existir entre la Función Judicial y el Poder Ejecutivo. Llegamos con la desconfianza que nos generan este tipo de acciones, que coaccionan el derecho a la defensa de los procesados. Esto nos hace pensar que hay una metida de mano del poder político en la administración de justicia", afirmó.

